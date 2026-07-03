Liam Gallagher vs México: Los Mejores Momentos de la Polémica por el México vs Inglaterra

A tres días del partido de octavos de final entre México e Inglaterra en el Mundial 2026, el verdadero protagonista de la previa no ha sido un futbolista, sino Liam Gallagher. El vocalista de Oasis se convirtió en tendencia tras una serie de mensajes en X que fueron escalando de un pronóstico deportivo a un cruce directo con la afición mexicana. Aquí, un repaso por los momentos más polémicos.

El pronóstico que encendió todo: "5-0"

Todo comenzó cuando Gallagher respondió a un usuario en X que Inglaterra vencería a México por un contundente 5-0 en los octavos de final del Mundial 2026. El comentario se viralizó de inmediato entre aficionados de ambos países y desató una ola de memes y reacciones.

I think we’ll beat Mexico 5-0 — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 1, 2026

Fher de Maná entra al ruedo

La respuesta de peso llegó desde el rock en español. Fher Olvera, líder de Maná, respondió al cantante inglés con un video en Instagram pidiéndole calma y asegurando que el resultado se vería hasta el domingo en la cancha.

La burla a Juan Gabriel

La polémica escaló cuando una aficionada mexicana le compartió a Gallagher un video de Juan Gabriel interpretando "Hasta que te conocí" en Bellas Artes, sugiriendo que el británico no podría igualar esa clase de interpretación. Gallagher respondió con ironía diciendo que canta esa canción "en la ducha" cada mañana, comentario que muchos seguidores mexicanos interpretaron como una minimización del legado del "Divo de Juárez".

I sing that in the shower 1st thing every morning — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 2, 2026

La amenaza sobre los conciertos de Oasis

El momento más tenso llegó cuando una fan mexicana le escribió que, pasara lo que pasara con el partido, siempre serían amigos. Gallagher respondió que, si México ganaba, no volvería a hablarles nunca más y podían olvidarse de los conciertos de Oasis en el país. La frase generó cientos de respuestas, entre bromas, memes y reclamos de fans de la banda que ya esperaban una gira en 2027.

If you lot win I’ll never speak to you again and you can forget about the oasis concerts — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 3, 2026

"Voy en camino"

Lejos de bajarle al tono, el cantante también respondió a quienes lo retaron a presenciar el partido en persona. Cuando una usuaria lo desafió a ir a la Ciudad de México a ver el juego, Gallagher respondió únicamente: "Voy en camino". Ante la pregunta de cómo festejaría una victoria inglesa, fue igual de directo: aseguró que estaría ahí dándoles a sus "hermanos y hermanas mexicanos" una buena dosis de burla.

I’m on my way — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 3, 2026

De la goleada al "ya no tan goleada"

Tras horas de cruces, el cantante suavizó su pronóstico. Este 3 de julio publicó un nuevo mensaje en el que redujo su predicción a un "será difícil, pero les ganaremos 3-0", dejando atrás la idea de una goleada de 5-0. Incluso destacó el cariño que ha recibido en sus visitas a México y pidió dejar atrás "las actitudes negativas".

It’ll be tough but we’ll have em 3-0 — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 3, 2026

Mientras Gallagher acaparaba las redes, la Selección de Inglaterra decidió mantener en secreto el hotel donde se hospedará en la capital. La medida busca evitar que la afición mexicana repita la "serenata" con tambores, bocinas y ruido de autos que le organizó a la delegación de Ecuador antes de su partido. La delegación inglesa también contempla retrasar su llegada a la CDMX lo más posible, dentro del margen que permite el reglamento de la FIFA.