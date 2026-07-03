Liam Gallagher vs México: Los Mejores Momentos de la Polémica por el México vs Inglaterra

Del pronóstico de goleada a la amenaza de cancelar conciertos de Oasis: así fue la guerra en redes de Liam Gallagher contra la afición mexicana.

liam-gallagher-vs-mexico-mejores-momentos-polemica-inglaterraFoto: GettyImages

Destacado

De la goleada a la amenaza de cancelar conciertos: Liam Gallagher enciende las redes antes del México vs Inglaterra. ¿Qué dijo sobre Juan Gabriel?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+