¿Qué Artistas Estarán en CDMX el Domingo Después del México vs Inglaterra? Conciertos y Eventos

Si México le gana a Inglaterra este domingo, la Ciudad de México se prepara para una fiesta sin precedentes. El Gobierno capitalino ya alista un operativo de más de 100 festejos distribuidos en la ciudad y la zona metropolitana, con el objetivo de descentralizar la celebración y llevar la música a todas las alcaldías.

Una fiesta histórica

Las autoridades de la Ciudad de México adelantaron que se trataría de una celebración histórica y que este posible triunfo compromete a reforzar las condiciones de seguridad y logística en toda la capital. La expectativa es que millones de mexicanos salgan a las calles para festejar con euforia, por lo que se diseñó un plan que va mucho más allá del Zócalo.

El corazón de la fiesta: Zócalo y Paseo de la Reforma

El primer cuadro de la ciudad concentrará, como es tradición, los festejos principales:

FIFA Fan Fest en el Zócalo capitalino

Pantallas y escenarios a lo largo del Corredor Reforma

Pero la novedad de este domingo es que la fiesta no se quedará solo en el centro: se replicará con carteleras propias en distintas alcaldías.

¿Qué artistas estarán en CDMX después del partido?

Monumento a la Revolución: La Original Banda el Limón, 3Ball Monterrey, Marinés Ochoa

Utopia Meyehualco: Grupo Aroma

Utopía Mixiuhca: Out of Control Army

Utopía La Heroica: Internacional y Explosiva Sonora Dinamita

Deportivo Hermanos Galeana: Sonex

Parque Tezozómoc: Zona Rika

Parque La Bombilla: Los de Abajo

Parque Las Américas: Mariachi Femenil Innovación Mexicana

Campos Revolución: Sonidero Urban

Unidad Independencia: Lost Acapulco

La cartelera por alcaldía

Cada demarcación tendrá su propia oferta musical, pensada para que los vecinos no tengan que trasladarse al centro para celebrar:

Álvaro Obregón: Concierto de rock

Azcapotzalco: Zona Rika, Tierra de Coyotes y Adolescentes Orquesta

Gustavo A. Madero: El Poder del Norte

Iztacalco: Sonora Dinamita de Lucho y Carlos Argain, además de Sonido Tropical

Iztapalapa: sonideros

Magdalena Contreras: cumbia y banda

Milpa Alta: Banda Bucanera y Guayacán

Tláhuac: grupos sonideros y de banda

Tlalpan: Banda La Exiliada, Ángeles de Charly y Rayito Colombiano

Venustiano Carranza: Los Askis y Bandidos del Mambo

Xochimilco: Toño Lizárraga

El Gobierno de la Ciudad de México precisó que el resto de las alcaldías aún no confirma su cartelera, por lo que se esperan más anuncios en los próximos días.

Una fiesta pensada para todos los rincones de la capital

Con este operativo, la administración capitalina busca que la celebración, de concretarse el triunfo ante Inglaterra, no quede concentrada únicamente en el centro histórico, sino que cada alcaldía tenga su propio punto de encuentro para bailar, cantar y festejar en comunidad.