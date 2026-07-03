¿Qué Artistas Estarán en CDMX el Domingo Después del México vs Inglaterra? Conciertos y Eventos

La CDMX prepara más de 100 festejos en la ciudad si México vence a Inglaterra: Fan Fest en el Zócalo, shows en Reforma y cartelera por alcaldía.

conciertos-cdmx-domingo-5-de-julio-2026-que-artistas-estaran-despues-mexico-vs-inglaterraFoto: GettyImages

Destacado

¡Fiesta histórica en CDMX! Si México vence a Inglaterra, más de 100 eventos llenarán la ciudad de música y celebración. Descubre qué artistas estarán en tu alcaldía.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+