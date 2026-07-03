Selección de Inglaterra Arriba a su Hotel en Santa Fe en Medio de Dispositivo de Seguridad

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ha desplegado un fuerte operativo policial para blindar el hotel JW Marriott Santa Fe, lugar donde se hospedará la Selección de Inglaterra previo a su partido contra México en los Octavos de Final del Mundial 2026.

Reciben a Inglaterra entre abucheos

Jordan Henderson de Inglaterra llega al hotel de concentración este viernes, en Ciudad de México. Foto: EFE

Integrantes del equipo de Inglaterra como Harry Kane y Jordan Henderson se les observó a su llegada al hotel en Santa Fe en medio de abucheos de aficionados mexicanos.

Así es el despliegue de policías CDMX por llegada de Inglaterra

El fuerte operativo policiaco de elementos de la SSC-CDMX con vallas se vive la noche de este viernes 3 de julio por la llegada de la selección de Inglaterra.

El operativo busca evitar que los aficionados de México organicen disturbios con ruido y pirotecnia que afecten el descanso del equipo europeo.

Así fue la serenata a Ecuador

Durante los Dieciseisavos de Final, seguidores mexicanos hicieron ruido en la madrugada en el hotel Westin Santa Fe para incomodar a la selección ecuatoriana, provocando quejas de su federación.

Revelan ubicación de hotel de Inglaterra

A pesar del hermetismo de los organizadores, la ubicación del hotel de concentración inglés se difundió rápidamente en redes sociales.

El combinado británico programó llegar la noche de este viernes procedente de Estados Unidos, para que el sábado realice entrenamientos y atienda compromisos con los medios de comunicación bajo el protocolo de la FIFA.

El partido México vs Inglaterra se disputará el domingo en el Estadio Sede de la CDMX. El ganador obtendrá su boleto a los Cuartos de Final.

Pubs ingleses listos para calentar garganta

El Gobierno británico anunció que los pubs en Inglaterra y Gales podrán permanecer abiertos durante la madrugada para permitir que los aficionados puedan reunirse para ver el partido de octavos de final del Mundial de futbol que enfrentará a la selección inglesa contra la de México.

El encuentro, programado para este domingo en Ciudad de México, empezará a la 01:00 de la madrugada del lunes en el Reino Unido, dada la diferencia horaria, y se prevé que no acabe antes de las 03:00 locales. Por ello, los pubs tendrán permiso para abrir hasta las 05:00.

"Que los pubs permanezcan abiertos hasta el silbatazo final es una buena noticia para los aficionados y para los pubs y locales que unen a nuestras comunidades. Todo el país apoyará al equipo. ¡Vamos, Inglaterra!", dijo el primer ministro británico, Keir Starmer, en un comunicado difundido por Downing Street.

Inicialmente, el Gobierno británico había decidido no ampliar más las licencias de apertura ni el horario de venta de alcohol con motivo del Mundial, pero tras la presión de los diputados británicos, finalmente impulsará una legislación de urgencia a través del Parlamento para permitirlo.

De esta manera, los pubs evitarán tener que solicitar de manera individual una licencia especial para poder abrir durante el encuentro.

HVI