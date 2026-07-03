Selección de Inglaterra Arriba a su Hotel en Santa Fe en Medio de Dispositivo de Seguridad

A pesar del hermetismo de los organizadores, la ubicación del hotel de concentración inglés se difundió rápidamente en redes sociales

Por Heatzi Valdez Anaya

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Integrantes del equipo de Inglaterra como Harry Kane y Jordan Henderson se les observó a su llegada al hotel en Santa Fe en medio de abucheos de aficionados mexicanos

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