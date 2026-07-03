¿A Qué Hora Empieza y Termina Ley Seca por Partido de México vs Inglaterra?

La Ley Seca en CDMX también se aplicará para el partido México vs Inglaterra este domingo 5 de julio de 2026, así que toma nota, porque este es el horario y los lugares donde se impondrá la medida.

De acuerdo con las autoridades, se trata de una medida que busca disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y con ello, evitar conductas de riesgo durante las celebraciones en las principales calles y avenidas de la Ciudad de México.

En los partidos anteriores también se implementó la Ley Seca CDMX, no obstante, en esta ocasión se modificarán los horarios de entrada en vigor y se añaden nuevas colonias donde se regulará la venta de estos productos.

Lo anterior, porque las autoridades reforzarán los operativos y la seguridad en las inmediaciones de Paseo de la Reforma, debido a los hechos que cobraron la vida de cuatro personas en medio de las aglomeraciones y empujones que se desataron por el partido de México vs Ecuador la noche del 30 de junio de 2026.

Toma nota, ya que así queda la Ley Seca por el partido México vs Inglaterra, el cual se disputará en el Estadio Sede CDMX.

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¿A qué hora empieza y termina la Ley Seca por el México vs Inglaterra?

Las autoridades indicaron que para este domingo 5 de julio en el marco del partido México vs Inglaterra, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales instalarán juzgados cívicos móviles para realizar remisiones a personas por la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública.

Debido a que en otras ocasiones se sorprendió a varias personas rompiendo las medidas impuestas por la Ley Seca.

También habrá personal de instituciones de verificación para revisar que los establecimientos no vendan alcohol y, en caso de hallar irregularidades, se procederá a clausurar los negocios.

Recuerda que la Ley Seca CDMX, consiste en prohibir la venta de bebidas alcohólicas en el perímetro estipulado. Pero ojo, porque si acudes a un restaurante, sí te podrán vender solo si está acompañado con alimentos, no obstante, no puedes salir con el alcohol para beberlo en la calle.

La Ley Seca CDMX por el partido México vs Inglaterra se aplicará desde las 00:00 horas del domingo 5 de julio y terminará hasta las 7:00 horas del lunes 6 de julio.

Estas son las colonias donde se impondrá la medida:

Centro

Juárez

Tabacalera

San Rafael

Cuauhtémoc

Perímetro "A" del Centro Histórico

Se incluyen dos colonias nuevas: Roma Norte y Condesa

EPP