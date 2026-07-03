¿A Qué Hora Empieza y Termina Ley Seca por Partido de México vs Inglaterra?

La Ley Seca en CDMX se aplicará para disminuir el consumo de alcohol por el partido México vs Inglaterra en el Mundial 2026; estos son los detalles

La Ley Seca se aplicará para disminuir el consumo de alcohol durante partido México vs InglaterraFoto: Cuartoscuro

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Por seguridad, CDMX implementa Ley Seca en varias colonias durante México vs Inglaterra. Infórmate sobre los horarios y medidas. ¿Cómo afectará tu zona?

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