¿Brasil vs Noruega Cambiará de Horario? Esto Pasaría con el Partido de Octavos del Mundial

El ganador avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del partido entre México e Inglaterra

Vinicius Junior de Brasil celebra después del partido. Foto: ReutersVinicius Junior de Brasil celebra después del partido. Foto: Reuters
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