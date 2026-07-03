¿Brasil vs Noruega Cambiará de Horario? Esto Pasaría con el Partido de Octavos del Mundial

La reprogramación del partido entre México e Inglaterra por las condiciones climáticas generó dudas entre los aficionados sobre si el otro duelo de los octavos de final del Mundial 2026, Brasil vs Noruega, también sufrirá modificaciones.

¿Cambiará el horario del Brasil vs Noruega?

No. Hasta ahora, el compromiso entre Brasil y Noruega no ha sido reprogramado y permanece con el horario originalmente establecido.

La modificación anunciada únicamente afecta al duelo entre México e Inglaterra, que sufrió un ajuste debido al pronóstico de condiciones meteorológicas adversas en la sede del encuentro.

No obstante, de acuerdo con The Athletic, en estos momentos también se están llevando a cabo discusiones para retrasar el encuentro.

Mientras no exista un comunicado oficial de la FIFA, el partido de Brasil continuará disputándose en el mismo día y hora previstos. Mantente informado aquí en N+ para conocer las próximas actualizaciones.

¿Cuándo y a qué hora se juega Brasil vs Noruega?

El encuentro correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026 está programado para:

Partido: Brasil vs Noruega

Fecha: Domingo 5 de julio de 2026

Hora: 14:00 horas del centro de México

Instancia: Octavos de final

El ganador avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del partido entre México e Inglaterra.

¿Podría cambiar más adelante el horario del Brasil vs Noruega?

Sí, aunque por ahora no existe ninguna indicación de que eso ocurra.

Si las condiciones meteorológicas llegaran a representar un riesgo en la sede del partido, la FIFA podría anunciar ajustes de última hora, tal como ocurrió con el compromiso entre México e Inglaterra. Sin embargo, mientras no exista un comunicado oficial, Brasil vs Noruega se mantiene sin modificaciones.

AMP