¿Cuántas Veces la FIFA Ha Modificado el Horario de un Partido en un Mundial?

Este tipo de modificaciones ocurren de forma excepcional por causas meteorológicas, logísticas o de seguridad

¿Cuántas Veces la FIFA Ha Modificado el Horario de un Partido en un Mundial?Equipo mexicano en Mundial 2026. Foto: Reuters

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Los cambios de horario de última hora o ajustes masivos en el calendario oficial se han vuelto más visibles en las ediciones recientes debido a la complejidad de los torneos

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