¿Cuántas Veces la FIFA Ha Modificado el Horario de un Partido en un Mundial?

Hasta el momento no existe un número exacto o un registro histórico de cuántas veces la FIFA ha modificado el horario de un partido en la historia de los Mundiales, como temprano se creía que sería el caso del México vs Inglaterra del domingo 5 de julio de 2026 en el estadio CDMX.

Este viernes, la FIFA aclaró que el partido del Tri se jugará a las 18:00 horas y no al mediodía a las 12:00 horas, como temprano se creía, algo que incluso generó la reacción del DT Javier Aguirre.

Este tipo de modificaciones ocurren de forma excepcional por causas meteorológicas, logísticas o de seguridad.

Sin embargo, los cambios de horario de última hora o ajustes masivos en el calendario oficial se han vuelto más visibles en las ediciones recientes debido a la complejidad de los torneos.

Mundiales donde decidieron modificar horarios

Mundial de Estados Unidos 1994

La Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994, celebrada entre el 17 de junio y el 17 de julio de 1994, es recordada como uno de los torneos más calurosos y físicamente exigentes de la historia debido a la estricta y polémica configuración de sus horarios de partido.

Varios horarios se fijaron o ajustaron para favorecer la audiencia televisiva internacional, aunque la mayoría de los cambios sucedieron antes de hacerse oficial el calendario.

La causa fue acomodar las transmisiones televisivas en horario estelar (prime-time) para el mercado de Europa, lo que obligó a jugar partidos bajo el intenso sol del mediodía y las primeras horas de la tarde.

Mundial de Catar 2022

El principal y más importante cambio de horario que realizó la FIFA en el Mundial de Catar 2022 fue adelantar un día el inicio del torneo del lunes 21 al domingo 20 de noviembre de 2022, modificando los horarios del partido inaugural.

El ajuste se debió a una petición formal de los organizadores y de la confederación para cumplir con la tradición de que el país anfitrión dispute el partido inaugural de la Copa del Mundo junto a la ceremonia de apertura.

HVI