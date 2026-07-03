Hoy Empiezan los Octavos del Mundial 2026: Quiénes Juegan Este Sábado 4 de Julio y Horarios

Si aún no sabes cuándo empiezan los octavos de final, te contamos que hoy inicia la segunda ronda de eliminación directa, por eso acá te decimos quiénes juegan mañana sábado 4 de julio y te damos el horario de los partidos del Mundial 2026, donde Francia vuelve a escena como la gran favorita para ganar la Copa del Mundo.

Durante la últimas horas surgió la noticia de un posible cambio de horario del partido México vs Inglaterra, por eso en una nota ya te contamos todo lo que sabemos al respecto del tema y las declaraciones que hizo Javier Aguirre, entrenador de la Selección mexicana que no está de acuerdo con el ajuste del juego que se realiza el domingo 5 de julio en el Estadio sede CDMX.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Chiapas Anuncia Suspensión de Clases y Labores por Partido de México vs Inglaterra del Mundial

¿Quiénes juegan los octavos de final del Mundial 2026?

Para la ronda de 8vos del Mundial se van a jugar ocho partidos, desde este sábado 4 y hasta el martes 7 de julio 2026. Los juegos que están por venir son todos los siguientes:

Canadá vs Marruecos.

Paraguay vs Francia.

Brasil vs Noruega.

México vs Inglaterra.

Portugal vs España.

Estados Unidos vs Bélgica.

Argentina vs Egipto.

Suiza vs Colombia o Ghana.

Horarios de partidos del Mundial hoy 4 de julio 2026

Hay dos juegos asignados para este 4 de julio del Mundial. Se trata de unos de los anfitriones del torneo y la selección favorita para ganar la Copa del Mundo. Los partidos que tendremos son estos:

Canadá vs Marruecos: Se juega a las 11:00 horas (tiempo del centro de México).

Paraguay vs Francia. Juegan a las 15:00 horas (3 de la tarde, tiempo del centro de México).

Te recordamos que ambos partidos del Mundial del día sábado 4 de julio 2026 los tendremos en N+ en vivo online gratis, con el LiveBlog y el minuto a minuto de los juegos de octavos de final.

AO