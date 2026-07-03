Hoy Empiezan los Octavos del Mundial 2026: Quiénes Juegan Este Sábado 4 de Julio y Horarios

Ya quedaron definidos los partidos de 8vos de final del Mundial, por eso checa qué juegos hay para el día sábado 4 de julio 2026

Empiezan los octavos de final del Mundial 2026 quiénes juegan hoy 4 de julio y horarios de partidos del día sábadoFrancia vuelve a las canchas para el inicio de los octavos de final del Mundial. Foto: Getty

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