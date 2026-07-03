San Fernando: Cambiarán Transformador y Habrá Afectaciones en el Suministro de Agua

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reanudará este sábado 4 de julio los trabajos para el reemplazo de un transformador en el municipio de San Fernando, luego de que las labores fueran reprogramadas.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas, las maniobras se llevarán a cabo en un horario de 05:00 a 13:00 horas.

Suministro de Agua Potable en San Fernando se Verá Afectado

Durante ese periodo se verá afectado el suministro de agua potable para la población, debido a las labores que realizará la CFE para la libranza e instalación del nuevo equipo.

Las autoridades señalaron que la sustitución del transformador busca fortalecer el suministro de energía eléctrica en el municipio, por lo que recomendaron a la población tomar las precauciones necesarias y mantenerse atenta a la información oficial sobre el desarrollo de los trabajos.