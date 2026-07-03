San Fernando: Cambiarán Transformador y Habrá Afectaciones en el Suministro de Agua

Este sábado 4 de julio se realizarán trabajos para el cambio de un transformador, por lo que el suministro de agua potable se verá afectado.

San Fernando: Cambiarán Transformador y Habrá Afectaciones en el Suministro de AguaFoto: Gobierno Municipal de San Fernando

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Este 4 de julio, la CFE reemplazará un transformador en San Fernando, afectando el agua potable. Infórmate y toma precauciones para evitar inconvenientes.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
San Fernando: Cambios en el Transformador Afectarán el Agua