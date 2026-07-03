Detienen a Presunto Implicado en el Asesinato de 8 Jóvenes de un Call Center en Jalisco

La Fiscalía de Jalisco informó la detención de un hombre señalado como presunto partícipe en la desaparición y asesinato de ocho jóvenes que trabajaban en un call center. La captura fue realizada por la Dirección de Órdenes de Aprehensión por los delitos de desaparición cometida por particulares y homicidio calificado.

De acuerdo con la autoridad, la detención fue resultado de labores de inteligencia e investigación que permitieron identificar al sospechoso y cumplimentar la orden de aprehensión en el municipio de Zapopan.

🚨 Fiscalía informa.



Detienen a partícipe de la desaparición y muerte de ocho jóvenes que laboraban en un call center.



La Dirección de Órdenes de Aprehensión capturó a un hombre por los delitos de desaparición cometida por particulares y homicidio calificado. (1-2) pic.twitter.com/NuHpKyXTTt — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) July 3, 2026

¿Qué se sabe del caso?

De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, Adrián ‘N’ supuestamente participó junto con un grupo de personas en la desaparición de varios jóvenes entre el 20 y 22 de mayo de 2023, mientras que otro grupo de agresores privaban de la libertad al resto.

A través de las labores de búsqueda, las víctimas fueron localizadas sin vida en una barrica y con la continuidad de las investigaciones se señaló a Adrián ‘N’ como partícipe de los hechos, por lo cual, se solicitó y obtuvo la orden de aprehensión ya cumplimentada en su contra.

“Tras su captura, fue trasladado hasta un complejo penitenciario donde se le puso a disposición del juzgado que lo requería para dar continuidad a su proceso legal”, agregó la Fiscalía del Estado de Jalisco.