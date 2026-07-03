Detienen a Presunto Implicado en el Asesinato de 8 Jóvenes de un Call Center en Jalisco

La captura se realizó en Zapopan tras labores de inteligencia.

Detenido JaliscoFoto: Fiscalía del Estado de Jalisco

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Tras labores de inteligencia, detienen en Zapopan a Adrián ‘N’, acusado de participar en el asesinato de 8 jóvenes. Conoce más sobre este caso que conmociona a Jalisco.

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