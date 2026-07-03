Un Viejo Conocido: Árbitro del México vs Inglaterra Será el Mismo Que el de vs Alemania en 2018

La FIFA designó al experimentado árbitro Alireza Faghani para el partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. Su nombramiento no ha pasado desapercibido, pues se trata del mismo silbante que dirigió la histórica victoria del Tricolor sobre Alemania en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

El colegiado, reconocido por su amplia trayectoria en torneos internacionales, volverá a impartir justicia en un partido decisivo para la Selección Mexicana, que buscará avanzar a los cuartos de final y dejar atrás la barrera de los octavos.

¿Quién es Alireza Faghani, árbitro del México vs Inglaterra?

Alireza Faghani es uno de los árbitros con mayor experiencia en el futbol internacional. Nacido en Irán y posteriormente incorporado a la federación de Australia, ha participado en múltiples torneos organizados por la FIFA, incluidos Mundiales, Copas Asiáticas y Juegos Olímpicos.

Su experiencia en encuentros de alta exigencia fue uno de los factores que llevaron a la FIFA a designarlo para uno de los duelos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026.

Alireza Faghani dirigió el histórico México vs Alemania en Rusia 2018

El nombre de Alireza Faghani es bien recordado por la afición mexicana, ya que fue el árbitro central del partido en el que México derrotó 1-0 a Alemania el 17 de junio de 2018 en el Estadio Luzhniki de Moscú.

Aquella victoria quedó marcada por:

El gol de Hirving "Chucky" Lozano , que dio el triunfo al Tricolor.

La sobresaliente actuación del equipo dirigido por Juan Carlos Osorio .

La derrota del entonces campeón del mundo en su debut mundialista.

Uno de los resultados más importantes en la historia de México en las Copas del Mundo.

Ocho años después, Faghani volverá a estar en el centro de un partido trascendental para la Selección Mexicana.

México busca dar otro golpe histórico ante Inglaterra

El conjunto dirigido por Javier Aguirre afrontará un complicado desafío frente a Inglaterra con el objetivo de clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026.

Además del boleto a la siguiente ronda, el Tricolor intentará romper la racha de eliminaciones en octavos de final que ha perseguido al equipo durante las últimas ediciones de la Copa del Mundo.

En caso de avanzar, México enfrentará al ganador de la serie entre Brasil y Noruega.

AMP