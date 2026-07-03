Un Viejo Conocido: Árbitro del México vs Inglaterra Será el Mismo Que el de vs Alemania en 2018

El colegiado, reconocido por su amplia trayectoria en torneos internacionales, volverá a impartir justicia en un partido decisivo para la Selección Mexicana

El árbitro Alireza Faghani. Foto: ReutersEl árbitro Alireza Faghani. Foto: Reuters

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