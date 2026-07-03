Pipa Explota en Autopista Puente de Ixtla-Iguala, Guerrero, Cierran Ambos Sentidos, ¿Qué Pasó?

La explosión de una pipa con combustible en la Autopista Puente de Ixtla-Iguala ha provocado una intensa movilización de servicios de emergencia en Guerrero; esto es lo que sabemos del accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron esta tarde cerca del kilómetro 40, a la altura del poblado Platanillo, del municipio de Iguala.

A través de redes sociales, automovilistas dieron a conocer imágenes del momento después del fuerte accidente. En las grabaciones se observa una enorme columna de humo y al menos tres unidades envueltas en llamas.

"Constantemente utilizo ese tramo por cuestiones laborales, la mayoría de los operadores no respetan los límites de velocidad", indicó un conductor.

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¿Cómo ocurrió la explosión de la pipa en la Autopista Puente de Ixtla-Iguala?

Según los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando la unidad que cargaba combustible, presuntamente volcó al tomar una curva que los habitantes conocen como la "curva de la muerte", muy cerca de Los Amates y Buenavista.

Después del fuerte impacto el camión explotó y la onda expansiva alcanzó a las unidades que circulaban a su alrededor. Por está razón, CAPUFE informó que se cierra la circulación en ambos sentidos de la Autopista Ixtla-Iguala.

"Se informa a las personas usuarias que continúa cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de incendio de tracto camión tipo pipa y automóviles particulares", confirmó.

Asimismo, dio a conocer las vialidades que se usan como paso alterno ante la emergencia que se desató en la autopista.

Dirección Puente de Ixtla, a la altura de la Plaza de Cobro Iguala

Dirección Iguala, a la altura del km 25 (Poblado Zacapalco)

El secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, Roberto Arroyo Matus informó que el percance ocurrió a la altura del kilómetro 40, en el paraje Agua del Toro. Añadió que se desconoce el contenido de la pipa accidentada, pero se presume que podría contener gasolina.

No encuentran a conductores involucrados

Las autoridades de Protección Civil de Guerrero informaron que el percance ocurrió a las 12:35 horas, cuando una llamada al 911 alertó sobre el accidente.

"De manera preliminar se informa que incendio fue controlado en su totalidad, el cual afecto una pipa de doble remolque al parecer de transporte de gasolina, así como 2 vehículos particulares", afirmaron.

También indicaron que al momento, no se tiene confirmación de personas lesionadas o fallecidas, pero no se ha logrado localizar a los conductores de las unidades involucradas. Las acciones de emergencia continúan en la zona.

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EPP