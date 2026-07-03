Pipa Explota en Autopista Puente de Ixtla-Iguala, Guerrero, Cierran Ambos Sentidos, ¿Qué Pasó?

La pipa explotó en la Autopista Puente de Ixtla-Iguala en Guerrero; esto es lo que sabemos del fuerte accidente

La explosión de la pipa ocurrió en la Autopista Puente de Ixtla-Iguala en GuerreroFoto: GN_Carretera
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