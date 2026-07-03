Torton Cargado con Arena se Impacta Contra Bodega en San Juan del Río

Un tractocamión tipo torton cargado con arena se impactó contra una bodega en la colonia México, en San Juan del Río, presuntamente por una falla en el sistema de frenos.

Choque de Torton Contra Bodega Deja Daños Materiales en SJRFoto: N+

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Impactante accidente en San Juan del Río: un torton cargado con arena choca contra una bodega por falla en frenos. Solo daños materiales. ¿Qué sucedió realmente?

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