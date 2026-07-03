Torton Cargado con Arena se Impacta Contra Bodega en San Juan del Río

Un tractocamión tipo torton cargado con aproximadamente 14 metros cúbicos de arena se impactó la mañana de este viernes contra una bodega ubicada sobre la avenida México, en la colonia México, en el municipio de San Juan del Río. El accidente dejó únicamente daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.

¿Qué provocó el percance?

De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad, que participaba en los trabajos de construcción del tren México–Querétaro, presuntamente presentó una falla en el sistema de frenos. El peso de la carga habría provocado que el conductor perdiera el control y terminara impactándose contra el inmueble.

Tras el reporte al número de emergencias, al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes implementaron un operativo para resguardar la zona y agilizar la circulación, ya que el incidente obligó a reducir el paso vehicular a un solo carril.

Posteriormente, fue necesaria la intervención de una grúa de gran capacidad para retirar el tractocamión y liberar por completo la vialidad.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades, mientras que los daños quedaron únicamente en pérdidas materiales.