Anuncian Puntos de Encuentro para Ver el Partido México vs Inglaterra en Coahuila el 5 de Julio 2026

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe anunció la realización del Ramos Soccer Fest, un evento familiar que se llevará a cabo el próximo domingo 5 de julio en la Alameda de la ciudad, donde los asistentes podrán disfrutar de diversas actividades recreativas y de la transmisión del partido entre México e Inglaterra en una pantalla gigante.

Como parte del festival habrá sorteos, venta de comida, regalos y juegos mecánicos gratuitos de 17:00 a 18:00 horas. Además, las autoridades invitaron a los asistentes a acudir con la playera de México para apoyar al equipo y disfrutan de un ambiente de convivencia familiar.

El presidente municipal de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Martínez, mencionó mediante sus redes sociales que habrá un operativo especial con el apoyo de Seguridad Pública, Protección Civil, Protección Civil y Bomberos para salvaguardar la integridad de los asistentes.

¿Dónde ver el juego de México en Piedras Negras?

La reunión de aficionados para seguir el partido de México este domingo en Piedras Negras se realizará frente a la Presidencia Municipal, luego de que las autoridades descartaran la instalación de una segunda mega pantalla en la Plaza Monumental Arizpe.

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El secretario del Ayuntamiento informó que el evento alterno no fue autorizado debido a que no se contaba con los permisos necesarios. Asimismo, señaló que el operativo de seguridad se concentrará en la Macroplaza 1, donde se espera la mayor asistencia de personas para presenciar el encuentro.

Con esta medida, el Gobierno Municipal busca mantener un mejor control del evento y garantizar la seguridad de los asistentes.

¿Qué otros municipios de Coahuila tendrán mega pantalla para ver el juego de México?

En Monclova, el alcalde Carlos Villarreal informó que se instalará una mega pantalla en la Plaza Magisterio para que los aficionados puedan seguir en vivo el partido entre México e Inglaterra.

Por su parte, el Gobierno Municipal de Francisco I. Madero anunció que el encuentro será transmitido en la Glorieta del Centro, donde además se tiene programada la presentación de una banda al concluir el partido.

En Torreón, hasta el momento las autoridades no han confirmado la instalación de una pantalla pública para la transmisión del encuentro. No obstante, se prevé que cientos de aficionados se den cita en los bares y restaurantes del Paseo Morelos para disfrutar del partido.