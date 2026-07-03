Anuncian Puntos de Encuentro para Ver el Partido de México en Coahuila

Los ayuntamientos anunciaron puntos para ver el partido de México contra Inglaterra en distintos municipios de Coahuila.

Anuncian Puntos de Encuentro para Ver el Partido de México en CoahuilaFoto: N+

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Este domingo se instalará una mega pantalla en la Alameda de Ramos Arizpe donde los asistentes podrán ver el partido de México vs Inglaterra.

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