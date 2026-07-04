Sidny Lopes Cabral: ¿Dónde Juega y Cuánto Vale el Autor del Golazo de Cabo Verde vs Argentina?

Sidny Lopes Cabral anotó el gol de su vida ante Argentina, te decimos en qué equipo juega y cuánto vale el héroe de Cabo Verde

Sidny Lopes CabralSidny Lopes Cabral anotó el gol de su vida contra Argentina. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Golazo histórico de Sidny Lopes Cabral contra Argentina. Conoce al defensa de Cabo Verde que juega en el Benfica y está valorado en 4 millones de euros.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+