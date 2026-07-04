Sidny Lopes Cabral: ¿Dónde Juega y Cuánto Vale el Autor del Golazo de Cabo Verde vs Argentina?

Sidny Lopes Cabral anotó el gol de su vida en el minuto 103 del tiempo extra ante Argentina. Te decimos quién es el jugador que anotó el sorpresivo el empate ante el gigante.

Aunque Argentina se imponga y pase a octavos, Cabo Verde ya ganó

Cabo Verde se ha convertido en la mayor sorpresa del Mundial 2026. Pese a ser su primera participación en una Copa, esta modesta selección pasó por la fase de grupos sin conocer la derrota.

Empató con la titánica España, con Uruguay y con Arabia Saudita. Aquellos tres puntos le valieron para pasar en segundo lugar de grupo, por delante de la escuadra uruguaya.

Aunque todos los pronósticos anticipaban que Argentina habría de arrollar a Cabo Verde, el partido de dieciseisavos no fue pan comido para Messi y compañía. El astro abrió el marcador en el minuto 29 y por un momento pareció que la victoria argentina sería un trámite.

Pese adversidad, la selección del país insular consiguió el empate gracias a Deroy Duarte en el minuto 59 del segundo tiempo y el encuentro se fue a tiempos extra.

Sidny Lopes Cabral, el joven de Cabo Verde que anotó en tiempos extra a Argentina

Pero pocos habrían anticipado que Cabo Verde pondría a Argentina contra las cuerdas en los tiempos extra. Aunque Lisandro Martínez anotó para la albiceleste en el minuto 92, la sorpresa llegó en el 103, cuando Sidny Lopes Cabral anotó un disparo imposible de detener para Dibu Martínez.

La duda es de dónde surgió este jugador capaz de poner a temblar a los actuales campeones. El defensa, que lleva el número 13 de la selección de Cabo Verde, nació en 2002 en Róterdam, Países Bajos.

Su llegada a las grandes ligas europeas ocurrió cuando fue fichado por el club alemán Viktoria Köln. Tras una temporada, el defensa fue enviado al Estrela da Amadora, con un contrato que finalizaría en 2028.

El siguiente vuelco ocurrió en su carrera en diciembre del 2025, cuando el Benfica anunció que le ficharía por seis millones de euros.

Actualmente, juega en el equipo de Lisboa, también en la Primeira Liga. En este momento, el lateral izquierdo está valorado en 4 millones de euros según el sitio Transfermarkt, aunque a nadie sorprenderá que esta cifra cambie drásticamente cuando acabe el Mundial 2026. Aunque Argentina es quien avanzó a los octavos de final, Sidny Lopes Cabral y el resto de Cabo Verde han conquistado el torneo.