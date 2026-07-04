Pronóstico del Tiempo Para Ver el Partido de México en el Fan Festival de Guadalajara

El clima podría convertirse en uno de los protagonistas del esperado partido entre México e Inglaterra, programado para este domingo 5 de julio en la sede Ciudad de México, ya que existe la posibilidad de lluvias y tormentas durante la jornada.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo durante el partido de México Contra Inglaterra?

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, en la CDMX se tendrán chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros, condiciones que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica durante algunos periodos del día.

¿El partido cambiará de horario?

En las últimas horas han surgido rumores sobre un posible cambio de horario del encuentro, el cual originalmente está programado para las 6:00 de la tarde, y que podría adelantarse a las 12:00 del mediodía debido al riesgo de tormenta eléctrica. Hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial, por lo que el partido continúa con su horario establecido y será necesario esperar cualquier anuncio por parte de los organizadores.

¿Cómo estará el tiempo en Jalisco?

En Jalisco también se esperan condiciones meteorológicas importantes durante este domingo. El pronóstico indica lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, principalmente en el norte del estado. Además, se prevén temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados centígrados, por lo que el ambiente será caluroso antes de que puedan presentarse precipitaciones en algunas zonas.

Se espera una gran afluencia de aficionados en el Fan Festival, donde miles de personas acudirán desde las primeras horas de apertura para asegurar su lugar y ver el encuentro, así como en la zona de La Minerva, uno de los principales puntos de reunión para ver el partido en pantallas gigantes.

Recomendaciones para mantener un buen ambiente post partido

Se invita a las y los aficionados a celebrar con respeto, evitar actos de vandalismo o destrozos en espacios públicos y privados, así como no poner en riesgo la integridad de otras personas. También es importante moderar el consumo de bebidas alcohólicas y, si se ingiere alcohol, no conducir bajo sus efectos. La mejor forma de vivir la pasión por la Selección Mexicana es cuidando a quienes nos rodean y contribuyendo a que la celebración transcurra en un ambiente seguro para todos.