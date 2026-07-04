Pronóstico del Tiempo Para Ver el Partido de México en el Fan Festival de Guadalajara

Existe la posibilidad de que se registren lluvias la tarde del partido de México contra Inglaterra. El horario del juego podría modificarse por una posible tormenta eléctrica.

Se esperan lluvias durante el partido de México contra Inglaterra.Foto: N+

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Existe la posibilidad de que llueva la tarde del partido de México contra Inglaterra. El horario del juego podría modificarse por una posible tormenta eléctrica.

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