Federación Ecuatoriana de Futbol Presenta Reclamo ante la FIFA tras Partido vs México

La Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) informó que presentó un reclamo formal ante la FIFA luego del partido frente a México correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, al considerar que existieron situaciones que pudieron haber comprometido la seguridad de sus jugadores y aficionados.

A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, el organismo ecuatoriano señaló que la reclamación ya fue entregada al máximo organismo del futbol mundial en busca de esclarecer la situación.

¿Por qué la Federación Ecuatoriana presentó un reclamo ante la FIFA?

De acuerdo con la FEF, el reclamo responde a una serie de incidentes registrados tanto antes como durante el compromiso ante la Selección Mexicana.

La federación sostuvo que buscará que la FIFA investigue lo ocurrido y determine si existieron irregularidades que comprometieran las condiciones de competencia y la seguridad de la delegación ecuatoriana y de sus aficionados.

En días previos al encuentro, el combinado sudamericano ya había manifestado su inconformidad por situaciones relacionadas con la logística y el entorno de concentración del equipo, temas que también fueron incluidos dentro de la queja formal.

¿Qué dijo la FEF tras la eliminación del Mundial?

Además de informar sobre el reclamo ante la FIFA, la Federación Ecuatoriana hizo un balance de la participación de la selección en la Copa del Mundo.

En el comunicado indicó que los futbolistas quedaron liberados para regresar con sus clubes y anunció que iniciará el proceso para elegir a un nuevo director técnico, además de realizar una evaluación deportiva y administrativa de la participación de Ecuador en el torneo.

La FEF también reiteró su compromiso con la transparencia institucional y aseguró que continuará defendiendo los intereses de la selección ecuatoriana ante las instancias correspondientes.

AMP