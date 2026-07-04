Federación Ecuatoriana de Futbol Presenta Reclamo ante la FIFA tras Partido vs México

La FEF confirmó que interpuso un reclamo formal ante la FIFA por los hechos ocurridos antes y durante el duelo frente a México en el Mundial 2026

Moisés Caicedo, de Ecuador , celebra tras el partido. Foto: ReutersMoisés Caicedo, de Ecuador , celebra tras el partido. Foto: Reuters
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