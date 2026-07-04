Camión Recolector de Basura Choca Contra Casa en Colonia Croc en Monterrey, NL

Una aparente falla mecánica habría provocado que un camión recolector de basura terminara estrellándose contra la barda de una propiedad, en la colonia Croc, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Los hechos fueron reportado durante la noche de este viernes 3 de julio, generando una intensa movilización de autoridades.

Fue en el cruce de las calles Casa del Obrero Mundial y Lucha de Clases donde este camión recolector de basura terminó por estrellarse contra una propiedad. Al percatarse de este accidente, testigos solicitaron el apoyo de rescatistas para auxiliar al conductor de esta unidad.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes de inmediato aseguraron el área para comenzar con las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se ha mencionado si en el sitio fueron localizadas personas heridas, por lo que se espera que sea durante las próximas horas que se revelen más detalles.

Investigan accidente de camión recolector de basura en colonia Croc

La calle Casa del Obrero Mundial es inclinada, por lo que rescatistas no descartar que el conductor de este camión recolector de basura perdiera el control al circular por este sitio de la colonia Croc. Autoridades ya se encuentran investigando como sucedieron estos hechos para deslindar las responsabilidades correspondientes.

Vecinos señalaron que esta situación causó una preocupación entre los ciudadanos debido a que a una cuadra de donde ocurrió este accidente se encuentra una plaza pública, la cual es visita por pequeños y familias. Tras este caso, los habitantes de estas colonias pidieron a las autoridades correspondientes revisar el área y colocar señaléticas y bordos para alertar a los automovilistas.