Camión Recolector de Basura Choca Contra Casa en Colonia Croc en Monterrey, NL

Autoridades ya investigan como ocurrió el choque de un camión recolector de basura contra una casa en la colonia Croc

Choque camión basuraFoto: N+

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Accidente en Monterrey: camión de basura se estrella en colonia Croc. ¿Falla mecánica o error humano? Autoridades buscan respuestas. Conoce los detalles.

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