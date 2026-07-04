Piden a Aficionados Llegar Temprano a Estadio Sede CDMX por Pronóstico de Fuertes Lluvias

Para el partido México vs Inglaterra se pronostican lluvias muy fuertes en las inmediaciones del Estadio Sede CDMX; estos son los horarios clave

Autoridades piden a aficionados llegar a tiempo para el partido México vs Inglaterra en Estadio Sede CDMXFoto: Cuartoscuro
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