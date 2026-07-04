Piden a Aficionados Llegar Temprano a Estadio Sede CDMX por Pronóstico de Fuertes Lluvias

El partido México vs Inglaterra del Mundial 2026 tiene muy emocionada a la afición. La Selección Mexicana llega invicta al cuarto partido en el Estadio Sede CDMX. Si vas a acudir a ver el juego, es importante que consideres que las condiciones del clima pueden complicar tu traslado.

Este domingo 5 de julio de 2026, la escuadra nacional hará historia al disputar el pase a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo.

Por ello, la afición está muy emocionada y pretende apoyar a los seleccionados con todo el corazón, aún más los que asistirán al Coloso de Santa Úrsula, ya que serán quienes echen porras de manera directa a los mexicanos.

Sin embargo, los aficionados que acudan tendrán que hacerlo con tiempo para evitar problemas en su camino hacia el estadio, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica fuertes lluvias en la zona sur de la ciudad.

¿Cómo será el clima el domingo para el México vs Inglaterra?

Como te contamos, las autoridades indicaron que para el día del partido México vs Inglaterra, se prevén lluvias muy fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

Lo anterior, es clave para la movilidad en la ciudad, ya que, aunque se implementarán operativos especiales para llegar a la zona de la Última Milla, las precipitaciones pueden generar encharcamientos e inundaciones que retrasen por completo el camino hacia el recinto ubicado en la alcaldía Coyoacán.

Toma nota, porque la Conagua señala que el clima del domingo 5 de julio de 2026, será el siguiente:

Mañana: el termómetro oscilará entre los 13 y los 15 grados. El cielo estará medio nublado y se presentarán rachas de viento que alcanzarán hasta los 20 km/h

Tarde: la temperatura máxima será de 26 grados, pero hay un 80% de probabilidad de tormentas eléctricas. Las rachas de viento serán de entre 25 km/h hasta los 40 km/h

Noche: las condiciones de lluvia prevalecerán con chubascos y temperaturas mínimas de 15 grados

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¿Cuáles son los horarios para llegar al Estadio Sede CDMX para el México vs Inglaterra?

Es momento de que vayas alistando tu itinerario, debido a que las autoridades piden a la afición ser puntuales para que no lleguen corriendo al estadio. El acceso es muy ágil y rápido, así que considera los siguientes datos:

14:00 horas - Abren puertas del estadio

17:05 horas - Equipos arrancan calentamiento

18:00 horas - Inicia el México vs Inglaterra

Recuerda llevar a la mano el código que te enviaron cuando compraste tus boletos. No caigas en estafas o fraudes intentando adquirir entradas con revendedores. Y lo más importante: disfruta el partido. ¿Y si sí?

EPP