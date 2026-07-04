Mexico vs. Inglaterra: ¿Cómo Afecta el Calor a Jugadores Como Harry Kane Según la Ciencia?

Javier Aguirre expresó su inconformidad ante la posibilidad de que este domingo 5 de julio México e Inglaterra se enfrenten en el Estadio Sede CDMX al mediodía

Julián Quiñones¿Qué le ocurre a un jugador cuando juega con mucho calor? Esto dice la ciencia. Foto: AFP

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El partido México vs. Inglaterra se jugará bajo un calor que podría afectar a los jugadores. Descubre cómo la ciencia explica los riesgos del golpe de calor en el deporte.

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