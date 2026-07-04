Gilda Susana 'N', Hermana de Emilio Lozoya, Continuará en Libertad

El martes se definirá la situación jurídica de la hermana del exdirector de Pemex

Gilda Susana ’N’ fue detenida en las inmediaciones del AICMGilda Susana ’N’ fue detenida en las inmediaciones del AICM. Foto: FGR
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