Gilda Susana 'N', Hermana de Emilio Lozoya, Continuará en Libertad

Gilda Susana 'N', hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, permanecerá en libertad y será hasta el próximo martes cuando se defina si es vinculada a proceso, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) la acusó del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Durante una audiencia que se prolongó por más de 10 horas, la jueza federal del Reclusorio Norte, Nora Iliana García, calificó de legal la detención de Gilda Susana, ocurrida esta semana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Como medidas cautelares, la juzgadora le impuso la prohibición de salir de la Zona Metropolitana del Valle de México, la obligación de presentarse a firmar cada 15 días ante la Unidad de Medidas Cautelares y la entrega de su pasaporte.

Al término de la audiencia, Gilda Susana agradeció a la jueza su objetividad y aseguró que el próximo martes acudirá puntualmente a la continuación de la audiencia.

Asimismo, afirmó que ha existido una persecución política y de género contra las mujeres de su familia con el propósito de presionar a su hermano.

Así fue la audiencia

Durante la audiencia, Gilda Susana ‘N’ dijo que quería cooperar con las autoridades y que fue detenida cuando regresó al país, proveniente de Países Bajos, y que desconocía que existía una orden de aprehensión en su contra.

Además, aseguró que las acusaciones contra ella, su mamá y su cuñada han sido para presionar a su hermano Emilio ‘N’.

Durante la audiencia, la defensa de la mujer se quejó de que fuera expuesta ante los medios de comunicación y la jueza pidió que se respetara su derecho a la presunción de inocencia.

Según las investigaciones de la FGR, la mujer presuntamente realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita como beneficiaria de la empresa “Tochos Holding Limited”, a través de la cesión de derechos que le realizó su hermano.

De acuerdo con las autoridades, del 12 de junio al 28 de noviembre de 2012, recibió cinco transferencias bancarias por millones de dólares provenientes de una empresa propiedad de Altos Hornos de México y posteriormente transfirió una cantidad menor a otra persona.

En la audiencia se dijo que la orden de aprehensión en contra de la mujer fue girada desde el 22 de junio de 2023.

AMP