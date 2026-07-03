¿Ampliarán Horario de Venta de Alcohol por Partido de México en Piedras Negras?; Esto se Sabe

El secretario del ayuntamiento de Piedras Negras aclaró los rumores sobre una presunta ampliación en la venta de alcohol por el partido entre México contra Inglaterra.

¿Ampliarán Venta de Alcohol por Partido de México vs Inglaterra en Piedras Negras?; Esto se SabeFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Rumores sobre venta de alcohol extendida en Piedras Negras por el partido México vs Inglaterra? Autoridades confirman que no habrá cambios en los horarios. Descubre más detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+