¿Ampliarán Horario de Venta de Alcohol por Partido de México en Piedras Negras?; Esto se Sabe

El secretario del ayuntamiento de Piedras Negras aclaró que, hasta el momento no existe ningún documento oficial que autorice la ampliación del horario para la venta de bebidas alcohólicas el próximo domingo que México enfrente a Inglaterra.

Pese a que los rumores surgidos con motivo de los encuentros deportivos en los que participará México. El funcionario señaló que el horario de venta y consumo de alcohol permanecerá sin cambios por lo que los establecimientos deberán respetar lo establecido por la legislación vigente.

Así mismo, informó que las autoridades municipales reforzarán los operativos de inspección, principalmente en bares y centros de consumo, con el objetivo de verificar que se cumpla con el horario permitido y evitar cualquier irregularidad.

Partidos de fútbol disparan hasta un 200% las ventas en bares de Torreón

El presidente de la Asociación de Bares, Cantinas, Cervecerías y Comerciantes de alimentos de Torreón, Pablo Uribe, informó que derivado de los partidos fútbol en México, los establecimientos han tenido un repunte en sus ventas.

Detalló que los días en que juega México ha habido un aforo de clientes superior a otros días, dejando ventas que suelen incrementarse hasta un 200% por día.

Mencionó que aunque la venta de bebidas alcohólicas también se ha disparado, no se han tenido reportes de situaciones de violencia al interior de los inmuebles, y que además se cuenta con los protocolos y equipo de seguridad.

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Además resaltó que no han tenido inconvenientes con la transmisión de los partidos, ya que no se condiciona a los clientes con algún pago para entrar al establecimiento.