Abogado es Sentenciado a Más de Mil Años de Cárcel por Fraude a 107 Personas en León, Guanajuato

Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmaron la obtención de una condena de mil 18 años de prisión contra el responsable del despacho jurídico Punto Legal, Edgar Francisco Franco Ríos, quien cometió un fraude inmobiliario que dañó a 107 familias en León.

Lo anterior lo dio a conocer la misma Fiscalía de Guanajuato, quien destacó también en su comunicad que un juez ordenó también la reparación del daño por más de 33 millones de pesos en favor de las víctimas.

Es importante destacar que Edgar Francisco, responsable del despacho jurídico Punto Legal, fue detenido tras cometer un fraude inmobiliario que dañó a 107 familias de León con la venta de casas en diferentes partes de la ciudad.

Al darse a conocer la condena, la misma la Fiscalía General del Estado (FGE) calificó el hecho como “una sentencia histórica” que hace justicia a las 107 víctimas que perdieron el patrimonio de toda su vida con la esperanza de obtener una vivienda.

Ofrecía casas en venta de manera engañosa

Es importante mencionar que Edgar Francisco, fue detenido en el 2023, después de que decenas de familias interpusieran una denuncia al ser defraudados en compras de cosas en la ciudad de León, Guanajuato.

Y es que el abogado de Punto Legal ofrecía de manera “engañosa” casas de supuestos remates bancarios a decenas de familias que depositaban grandes cantidades de dinero a la cuenta del responsable del despacho jurídico.

Tras su detención, el culpable recibió dos sentencias condenatorias: una por 438 años y 4 meses de prisión; y la segunda por 580 años, donde destaca la FGE que lo llevó a acumular una penalidad histórica de mil 18 años y cuatro meses de prisión por el delito de fraude.

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