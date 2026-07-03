Abogado es Sentenciado a Más de Mil Años de Cárcel por Fraude a 107 Personas en León, Guanajuato

Édgar Francisco Franco Ríos recibió sentencia por el delito de fraude de venta de casas, cometido contra 107 personas, era responsable del despacho jurídico Punto Legal.

Autoridades hallan culpable a Édgar Francisco.Foto: @FGEGUANAJUATO

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Un abogado en Guanajuato es sentenciado a mil 18 años por fraude. 107 familias engañadas con falsas ventas de casas.

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