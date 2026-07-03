Minas en Michoacán por Pelea con el CJNG: Defensa Dice Cuáles Son las Zonas en Conflicto

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa, informó que el CJNG ya están en Apatzingán y busca ingresar a otros municipios

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa.el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa, durante la mañanera de hoy, 3 de julio de 2026. Foto: Presidencia

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Conflicto en Michoacán: CJNG se enfrenta a grupos locales por control territorial. Minas colocadas para proteger áreas estratégicas, informa Defensa.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+