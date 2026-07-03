Minas en Michoacán por Pelea con el CJNG: Defensa Dice Cuáles Son las Zonas en Conflicto

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que las minas en Michoacán son por peleas de grupos rivales con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En conferencia de prensa desde Morelia, Michoacán, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa, informó que el CJNG ya están en Apatzingán y busca ingresar a los municipios de Tepalcatepec y Coalcomán.

“El CJNG quiere ingresar a Tepalcatepec y Coalcoman y ya están en Apatzingán, entonces, los grupos locales protegen esa áreas y es el motivo por el que colocan las minas”, indicó.

Colombianos capacitan a grupos delictivos en artefactos explosivos

Por su parte, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), habló sobre los operativos contra extranjeros que están capacitando a grupos delictivos sobre el uso de artefactos explosivos.

Indicó que ha habido varias detenciones en Michoacán, "específicamente de ciudadanos colombianos, muchos con ingreso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y por otros aeropuertos" del país.

“Hay una investigación grande, se tiene identificado al líder, uno de ellos es de los más importantes del CJNG…Ha habido participación de ciudadanos colombianos y otras personas extranjeras, dijo el secretario.

Omar García Harfuch aseguró que está trabajando con sus contrapartes en Colombia.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy:

Con información de N+

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