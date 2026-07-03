Detenido Escapa al ser Trasladado al Ministerio Público en León

La tarde del pasado jueves 2 de julio en León, Guanajuato, una persona fue detenida por presuntos delitos contra la salud, por lo que se le trasladó a las instalaciones del Ministerio Público.

Sin embargo en el trayecto, el hombre, en una distracción de su guardia, logró darse a la fuga cuando era ingresado a las oficinas del MP.

Esto, contrario a versiones que circularon sobre una evidente huida desde los baños de la institución, los cuales están ubicados en la zona centro del municipio.

El presunto delincuente sigue prófugo de las autoridades

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato activó protocolos y un operativo coordinado con otras corporaciones para su localización.

Pero hasta pocas horas antes de las 9:00 de la noche el sospechoso permanecía prófugo y las investigaciones y labores de búsqueda continuaban para garantizar su recaptura y su presentación ante las autoridades.