Detenido Escapa al ser Trasladado al Ministerio Público en León

Un hombre que había sido detenido por delitos contra la salud, escapó cuando era trasladado a las instalaciones del Ministerio Público en León; hasta el momento continúa prófugo.

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Un detenido escapa en León mientras era llevado al Ministerio Público. La Fiscalía activa un operativo para su captura. ¿Lograrán encontrarlo?

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Detenido Escapa, era llevado al Ministerio Público en León