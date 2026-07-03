FGE Investiga Posible Participación de Más Policías en Red Criminal en Baja California

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que no descarta la posible participación de más elementos de corporaciones policiales en actividades delictivas, luego de la detención de un agente activo de la Policía Municipal de Mexicali durante las investigaciones por el asesinato de dos agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).

La fiscal general del Estado, María Elena Andrade, informó que hasta el momento han sido detenidas 14 personas civiles y un policía municipal como resultado de los operativos implementados tras los homicidios de los agentes estatales.

Agregó que, además de estas detenciones, existen otros implicados puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que el número total de personas aseguradas en las investigaciones se acerca a las 20.

No descartan más elementos involucrados

La titular de la Fiscalía señaló que, debido a la etapa en la que se encuentra la investigación, no es posible revelar mayores detalles; sin embargo, indicó que no se descarta que existan más policías relacionados con la célula criminal investigada.

Asimismo, calificó como lamentable la presunta participación de un elemento municipal en estos hechos y afirmó que existe coordinación con el Ayuntamiento de Mexicali para fortalecer los procesos de depuración policial.

María Elena Andrade explicó que actualmente la institución trabaja sobre dos rutas de investigación para identificar a los autores materiales e intelectuales de los ataques contra los agentes estatales.

Precisó que una de ellas se centra en las personas detenidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mientras que la otra considera la información derivada de los casos que actualmente investiga la Fiscalía General de la República.

Analizan armas y evidencia pericial

Como parte de las indagatorias, la Fiscalía realiza análisis balísticos de las armas aseguradas, además del procesamiento de la evidencia obtenida durante los operativos efectuados en el Valle de Mexicali.

La fiscal reiteró que ninguna línea de investigación ha sido descartada y aseguró que las diligencias continuarán hasta esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más servidores públicos involucrados.

Información Miguel Galindo

APG