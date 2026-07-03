FGE Investiga Posible Participación de Más Policías en Red Criminal en Baja California

Hasta el momento suman 14 civiles y un policía municipal detenidos tras los operativos relacionados con el homicidio de agentes de la FESC

FGE Investiga Posible Participación de Más Policías en Red Criminal en Baja CaliforniaFoto: N+

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La Fiscalía de Baja California investiga a más policías por su posible vínculo con una célula criminal. 14 civiles y un policía ya han sido arrestados. ¿Habrá más implicados?

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