¿Pasa Gratis el Argentina vs Cabo Verde? Link para Ver Partido de 16avos del Mundial 2026

Checa en qué canal pasa el partido de Argentina hoy y el link de la transmisión online del juego de los 16avos de Final del Mundial 2026

Checa si Pasa Gratis el Argentina vs Cabo Verde, Dónde Ver y Link del PartidoArgentina y Messi buscarán su pase a los Octavos de Final del Mundial 2026. Foto: Reuters

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