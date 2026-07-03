¿Pasa Gratis el Argentina vs Cabo Verde? Link para Ver Partido de 16avos del Mundial 2026

Messi y compañía encaran los 16avos de Final del Mundial 2026 y para que no te pierdas el partido, acá te decimos dónde ver el Argentina vs Cabo Verde gratis, en qué canal pasa el juego hoy y el link de la transmisión online para que puedas mirarlo desde tu celular.

Este viernes se juegan los últimos encuentros de los Dieciseisavos, con lo cual quedarán definidos los Octavos de Final del Mundial 2026 y en notas previas ya te dijimos qué equipos ya pasaron y cuáles partidos ya están confirmados.

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¿A qué hora juega Argentina vs Cabo Verde?

El partido de la selección argentina contra la caboverdiana se jugará este viernes 3 de julio 2026 a las 16:00 horas, es decir a las 4 de la tarde del centro de México, y se disputará en el Estadio de Miami en Estados Unidos.

El ganador de este encuentro se medirá en Octavos de Final a la selección que se lleve la victoria en el partido entre Australia y Egipto, duelo que también se juega este día a las 12:00 horas en el Estadio de Dallas.

¿Dónde ver el Argentina vs Cabo Verde en vivo gratis?

Para aquellos aficionados que se preguntan si el Argentina vs Cabo Verde va gratis, hay buenas noticias, ya que el partido pasará en TV abierta por Canal 5 en vivo, aunque si lo prefieres también lo puedes seguir en TUDN.

La transmisión del partido de Argentina hoy en el Mundial 2026 comenzará a las 3:40 de la tarde, tiempo del centro del país, y como siempre la cobertura contará con los mejores comentaristas, analistas y expertos de Televisa.

Transmisión Argentina vs Cabo Verde online

El partido de hoy también contará con transmisión online en vivo con el Pase Mundial de ViX, suscripción para ver por internet todos los partidos del torneo de selecciones, por lo que se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil, como celular, laptop o tablet.

Si ya cuentas con tu suscripción, para que no busques más, aquí te dejamos el link para ver el Argentina vs Cabo Verde en vivo en los 16avos del Mundial 2026: https://vix.com/es-es/live/transmission-matchid-2608326

También puedes seguir el Liveblog del partido en vivo en N+ para que no te pierdas minuto a minuto las mejores acciones del juego de la selección argentina en el Mundial 2026, además de que podrás consultar el resultado en cualquier momento que lo desees.

PPP