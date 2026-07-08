Evita Esta Zona en CDMX: Calles Cerradas por Bloqueo y Plantón en Segob Hoy

Aquí te decimos qué calles están cerradas hoy, en inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, en CDMX

Bloqueo por plantón en la SegobBloqueo por plantón en Segob. Foto: Cuartoscuro

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¡Atención! Calles cerradas en CDMX por plantón en Segob. Conoce las alternativas viales y evita el caos. Infórmate sobre las demandas de la comunidad trans.

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