Evita Esta Zona en CDMX: Calles Cerradas por Bloqueo y Plantón en Segob Hoy

Toma tus precauciones, si vas a transitar por la zona de la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México (CDMX), donde un plantón lleva varios días y siguen algunas calles con bloqueo; ademas, hoy, 8 de julio de 2026, se sumarán nuevas movilizaciones. Aquí te decimos qué vialidades están cerradas este miércoles.

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Plantón en Segob

Desde el 24 de junio de 2026, integrantes de la comunidad trans y personas no binarias instalaron un plantón en las inmediaciones de Segob, en busca de obtener diálogo con las autoridades.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Integrantes de la Comunidad Trans Cumplen 14 Días de Plantón Frente a Segob

Este miércoles, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que un colectivo se sumará al plantón, en Segob.

Se trata del colectivo Lleca Escuchando la Calle, que se concentrará en la Secretaría de Gobernación a partir de las 18:30 horas de hoy.

De acuerdo con la SSC, el plantón recibirá apoyo de organizaciones como Atenea Trans, Ballroom 007, Kiki House of Pecadoras y Comunidad Juvenil de Indagación y Acompañamiento.

¿Qué pide la comunidad trans?

Con la "Cascarita Kiki Ball", la comunidad trans y de personas no binarias pide a la Secretaría de Gobernación la aprobación de una Ley Integral Trans, que garantice el acceso efectivo a derechos como salud, vivienda, educación, trabajo con derechos, jubilaciones dignas, libre trabajo sexual y medidas de reparación frente a la explotación.

Calles con bloqueo

Evita transitar por las siguientes calles, donde se ubica el plantón en la Secretaría de Gobernación:

Bucareli y General Prim.

Alternativas viales

Para evitar el tráfico, puedes transitar por las siguientes vialidades:

Avenida Chapultepec.

Avenida Balderas.

Avenida Insurgentes.

Mapa de la Segob

RMT