Marchas HOY 8 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Bloqueo en la autopista México-Puebla en ambos sentidos a la altura del kilómetro 27.Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Te mueves por CDMX hoy? Conoce las 8 marchas y 2 rodadas ciclistas programadas. Planea tu ruta y evita contratiempos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+