Marchas HOY 8 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 8 de julio de 2026.
Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.
Las autoridades capitalinas esperan 8 concentraciones, 2 rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.
Concentraciones
Cuauhtémoc
12:00 Horas.
Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán en:
Secretaría de Gobierno, en Plaza de la Constitución número 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
Cuauhtémoc
16:00 Horas.
La Asamblea General de Trabajadores se reunirá en:
Rodadas ciclistas
Cuauhtémoc
20:30 Horas.
Roma Cycling rodarán de:
Parque México, colonia Hipódromo.
Con destino a Fuente de las Lomas, Estado de México.
Cuauhtémoc
20:45 Horas.
Team Taquitos rodará de:
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 8 de julio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
Con información de SSC CDMX.
LECQ