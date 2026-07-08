Marchas HOY 8 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 8 de julio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 8 concentraciones, 2 rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

12:00 Horas.

Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán en:

Secretaría de Gobierno, en Plaza de la Constitución número 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

16:00 Horas.

La Asamblea General de Trabajadores se reunirá en:

Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida Fray Servando Teresa de Mier, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

20:30 Horas.

Roma Cycling rodarán de:

Parque México, colonia Hipódromo.

Con destino a Fuente de las Lomas, Estado de México.

Cuauhtémoc

20:45 Horas.

Team Taquitos rodará de:

Torre Caballito, colonia Tabacalera.

A un destino sin definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 8 de julio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ