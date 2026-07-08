Ratifica Parlamento Europeo Acuerdo Comercial entre la UE y México

El acuerdo elimina los aranceles para el 99% de los productos, facilitando los intercambios agrícolas

Banderas de la Unión Europea.Foto: Reuters

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El Parlamento Europeo ratifica el acuerdo comercial UE-México. Elimina aranceles para el 99% de productos.

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