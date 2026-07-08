Ratifica Parlamento Europeo Acuerdo Comercial entre la UE y México

Este miércoles el Parlamento Europeo ratificó el nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea y México.

El convenio elimina los aranceles para el 99% de los productos, facilitando los intercambios agrícolas y dio el visto bueno a intensificar las relaciones en materia de seguridad y lucha contra el cambio climático.

La Eurocámara aprobó con 474 votos a favor, 131 en contra y 60 abstenciones, un pacto por el que Bruselas y Ciudad de México actualizan su relación comercial, regida hoy por el acuerdo firmado en el año 2000.

El nuevo convenio reduce al 0% el arancel a 13 mil toneladas de producto porcino, a 20 mil toneladas de distintos tipos de quesos y a 13 mil toneladas de preparados lácteos, ante la tasa actual del 45% en todos esos productos que van de UE a México.

México eliminará completamente sus aranceles para permitir el libre acceso a exportaciones agroalimentarias de la Unión Europea como pasta, chocolate y confitería, quesos azules, papas, manzanas y duraznos en conserva, huevos y productos avícolas de relevancia económica.

La UE logra también la protección de 568 alimentos y bebidas bajo denominación geográfica, como el vino Rioja, el jamón de Parma o el queso Roquefort.

Mejorará también el acceso de las compañías europeas a las licitaciones públicas en México y se quitarán barreras comerciales en sectores como los servicios financieros, el transporte y materias primas.

La Eurocámara ratificó también el Acuerdo Global Modernizado, por el que la UE y México se comprometen a profundizar su relación en materia de seguridad, lucha contra el cambio climático, igualdad de género o en el ámbito sanitario, acuerdo que entrará en vigor al ser ratificado por los 27 países de la Unión Europea.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, indicó en redes sociales:

"El Parlamento Europeo acaba de votar a favor de dos acuerdos importantes que profundizan la cooperación política y desbloquearán nuevas oportunidades de comercio, inversión y empleo a ambos lados del Atlántico"

Con información de EFE.

LECQ