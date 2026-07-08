Trump Pide Cortar Todo el Comercio con España y Gobierno de Sánchez No se Inmuta

El mandatario señaló que se debe suspender el trato "de inmediato" porque el país ibérico no tiene remedio y son mala gente

TrumpEn respuesta a las declaraciones de Trump, el gobierno español aseguró que recibe con "tranquilidad y normalidad" las nuevas acusaciones. Foto: Reuters.

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España, 'un socio pésimo', según Trump, quien pide suspender comercio y visitas. El gobierno español responde con tranquilidad, recordando la relación beneficiosa con EE.UU. ¿Cómo afectará esto a las relaciones bilaterales?

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