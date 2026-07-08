‘Groenlandia No Está en Venta’, Dice Dinamarca ante Insistencia de Donald Trump

Este miércoles Dinamarca prometió defender su territorio luego de que el presidente Donald Trump, insistiera en que Estados Unidos debería controlar Groenlandia, perturbando una cumbre de la OTAN en Turquía destinada a ser una demostración de fuerza y unidad.

Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, aseguró que su país está "listo para defender cada centímetro de la OTAN, incluido nuestro propio territorio" en caso de un ataque, y que confiaría en que los aliados de la OTAN cumplan su compromiso de defenderse mutuamente.

Frederiksen previo a la reunión de los líderes de la OTAN indicó:

"Esperamos que todos, incluidos todos los aliados, respeten el derecho del pueblo de Groenlandia a la autodeterminación"

Y agregó:

"Ayer escuché al presidente de Estados Unidos, y creo que la postura de EUA es desafortunadamente muy clara en este tema, mientras que nuestra postura es tan clara como lo ha sido siempre. Groenlandia, por supuesto, no está en venta"

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Donald Trump Publicó Nueva Imagen de Groenlandia con Mensaje en Truth Social

Donald Trump insiste en controlar Groenlandia

Antes de la reunión, Donald Trump insistió en que Estados Unidos debería controlar Groenlandia.

A su llegada a la cumbre el miércoles, Trump dijo que "no estaba contento con la OTAN" por la oposición de sus países miembros a sus esfuerzos previos de apoderarse de Groenlandia, y agregó que el territorio "es muy importante para Estados Unidos, pero no es importante para Dinamarca".

En declaraciones tras una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump aseguró que Washington "necesita a Groenlandia para la protección del mundo, no solo de Estados Unidos".

Por su parte, la primera ministra de Islandia, Kristrún Frostadóttir, afirmó que Groenlandia "pertenece al pueblo de Groenlandia", y pidió unidad ante Rusia, país al que calificó como "la mayor amenaza".

Con información de AP y EFE.

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