‘Groenlandia No Está en Venta’, Dice Dinamarca ante Insistencia de Donald Trump

La primera ministra de Dinamarca, reafirmó que Groenlandia no está en venta y que defenderá su territorio, luego de que Trump insistiera en que ese territorio debería estar bajo control de EUA

Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca.Foto: Vía Reuters

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Trump insiste en controlar Groenlandia, pero Dinamarca responde con firmeza. La primera ministra asegura que defenderá cada centímetro de su territorio.

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