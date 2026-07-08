¿Hay Marcha Hoy en CDMX hacia el Zócalo? Zona Afectada por Manifestación de Trabajadores

¡Toma precauciones! Este miércoles 8 de julio de 2026, trabajadores realizarán una manifestación en la Ciudad de México (CDMX), por lo que se prevén afectaciones en varios puntos de la capital mexicana.

Aquí te informamos sobre la zona afectada a la circulación y la hora de la movilización, para que consideres rutas alternas y evites complicaciones en tus traslados.

También puedes seguir todos los canales de N+ para conocer sobre las otras marchas y concentraciones previstas para este miércoles, así como la situación de vialidades, carreteras y el transporte público.

Marcha de trabajadores hoy

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), miembros de la Asamblea General de Trabajadores realizarán una concentración en la alcaldía Cuauhtémoc.

La manifestación será a las 16:00 horas, en el Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Doctores.

Pero además, la SSC no descartó que se sumen otras organizaciones sociales en apoyo y que realicen una marcha hacia el Zócalo capitalino o alguna otra dependencia de gobierno, así como afectaciones viales durante el desarrollo de sus actividades.

¿Cuál es la demanda de los manifestantes?

La protesta de la Asamblea General de Trabajadores será en demanda de puntos como:

Exigen estabilidad laboral.

Renivelación.

Nuevo tabulador salarial.

Universalidad de prestaciones.

Asimismo, será en contra de los contratos irregulares y los códigos ilegales.

SPB