¿Hay Marcha Hoy en CDMX hacia el Zócalo? Zona Afectada por Manifestación de Trabajadores

Conoce aquí detalles sobre la manifestación de la Asamblea General de Trabajadores este miércoles

Manifestación en el Eje Central Lázaro Cárdenas en julio 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoManifestación en el Eje Central Lázaro Cárdenas en julio 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Marcha en CDMX hoy? Conoce los detalles de la manifestación de trabajadores en la alcaldía Cuauhtémoc y las zonas afectadas. Toma precauciones y planifica tu ruta.

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