¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Lista de Autopistas con Cierres este 8 de Julio 2026

Si planeas salir por carretera hoy, 8 de julio de 2026, en N+ te compartimos la lista de carreteras con bloqueos, ya que durante las primeras horas del día se reportaron cierres totales o reducción de carriles.

Las autoridades exhortan a los automovilistas a mantenerse atentos a los avisos viales y conducir con precaución para evitar contratiempos.

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Lista de carreteras con cierres

6:44 horas: se registra cierre parcial de circulación en la autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 28, con dirección hacia CDMX. La reducción de carriles se debe a la atención de un camión de carga con falla mecánica.

6:40 horas: la autopista Córdoba-Veracruz presenta varias afectaciones derivadas de un accidente y de las condiciones meteorológicas. Se reporta cierre total de circulación en el kilómetro 14, con dirección a Córdoba, debido a trabajos para el reacomodo de muros tras un accidente.

6:21 horas: en la autopista Córdoba-Veracruz se registra lluvia, por lo que pidieron disminuir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y manejar con precaución.

6:07 horas: se restableció parcialmente la circulación en el kilómetro 14, con reducción de carriles en ambos sentidos, en la autopista Córdoba-Veracruz .

5:52 horas: se mantiene el cierre de circulación en la autopista Acayucan-Cosoleacaque, a la altura del kilómetro 38, con dirección a Cosoleacaque.

FBPT