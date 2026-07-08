¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Lista de Autopistas con Cierres este 8 de Julio 2026
¿Viajas hoy? Consulta los cierres en autopistas para que lo consideres en tus tiempos de traslado
Escucha este artículo
¿Viajas hoy? Consulta los cierres en autopistas para que lo consideres en tus tiempos de traslado
Escucha este artículo
Si planeas salir por carretera hoy, 8 de julio de 2026, en N+ te compartimos la lista de carreteras con bloqueos, ya que durante las primeras horas del día se reportaron cierres totales o reducción de carriles.
Las autoridades exhortan a los automovilistas a mantenerse atentos a los avisos viales y conducir con precaución para evitar contratiempos.
6:44 horas: se registra cierre parcial de circulación en la autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 28, con dirección hacia CDMX. La reducción de carriles se debe a la atención de un camión de carga con falla mecánica.
6:40 horas: la autopista Córdoba-Veracruz presenta varias afectaciones derivadas de un accidente y de las condiciones meteorológicas. Se reporta cierre total de circulación en el kilómetro 14, con dirección a Córdoba, debido a trabajos para el reacomodo de muros tras un accidente.
6:21 horas: en la autopista Córdoba-Veracruz se registra lluvia, por lo que pidieron disminuir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y manejar con precaución.
6:07 horas: se restableció parcialmente la circulación en el kilómetro 14, con reducción de carriles en ambos sentidos, en la autopista Córdoba-Veracruz .
5:52 horas: se mantiene el cierre de circulación en la autopista Acayucan-Cosoleacaque, a la altura del kilómetro 38, con dirección a Cosoleacaque.
FBPT