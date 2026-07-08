¿Dónde Cayó el Premio Mayor de la Lotería Nacional 7 de Julio? Ganador de 21 Millones de Pesos

Este martes 7 de julio de 2026, la Lotería Nacional celebró el Sorteo Mayor 4019, dedicado al 80 Aniversario de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), y en caso de que hayas comprado un cachito o una serie, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de 21 millones de pesos y cómo consultar la lista de ganadores.

La Lotenal ha realizado diferentes sorteos en los últimos días, por lo que en notas previas te traemos los resultados de la rifa de ayer, así como los del Sorteo Zodiaco 1751. Así como los del Sorteo Superior 2889, que se realizó el pasado viernes.

El Sorteo Mayor se hace los días martes y participan 60 mil números que van del 00001 al 60,000, los cuales se dividen en tres series. Esta rifa ofrece una bolsa total de más de 66 millones de pesos repartidos en 18,760 premios.

¿Qué número cayó en la Lotería Nacional 7 de julio 2026?

El boleto ganador del Sorteo Mayor 4019 tuvo el número 06640, el cual se llevó el premio mayor de la Lotería Nacional que fue de 21 millones de pesos y para obtenerlo es necesario comprar las tres series del mismo número, las cuales suelen venderse en diferentes agencias expendedoras del país o en medios electrónicos.

Cada serie cuenta con 20 cachitos y el costo de cada uno es de 30 pesos, por lo cual en caso de comprar solo un boleto con el número ganador, es posible llevarse hasta 350 mil pesos. Esta es la lista de premios del Sorteo Mayor 4019 que se reparten:

Primer lugar: 21 millones de pesos para tres series. Segundo lugar: 2.55 millones de pesos para tres series. Tercer lugar: 900 mil pesos para tres series. 4 ganadores de 240 mil pesos para tres series. 5 ganadores de 120 mil pesos para tres series.

¿Dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional 7 de julio?

El billete con el número 06640, el cual ganó el premio mayor de 21 millones de pesos en sus tres series, se vendió en diferentes lugares de México. Así se distribuyeron los boletos con esta cifra, de acuerdo con la mascarilla de la Lotería Nacional:

La Serie 1 fue entregada para su distribución por conducto de la Subgerencia Expendedora.

Las Series 2 y 3 se distribuyeron a través de medios electrónicos.

El 'cachito' con el número 11701 fue el ganador del segundo premio de la Lotería Nacional 7 de julio de 2026, que se llevó 2.55 millones de pesos para las tres series. Estos boletos se vendieron de la siguiente manera a lo largo del país:

La Serie 1 se puso a la venta en la Agencia Expendedora en Puebla, Puebla. La Serie 2 fue entregada para su venta por conducto de la Subgerencia Expendedora a la C. Karla Airam Solís Hidalgo. La Serie 3 se vendió a través de medios electrónicos.

Por último, el tercer gran premio del Sorteo Mayor 4019 se llevó 900 mil pesos para las tres series y fue para el billete de lotería con el número 36475, el cual cayó en los siguientes lugares, en los que cada ganador pudo llevarse hasta 300 mil pesos:

La Serie 1 se puso a la venta en la Agencia Expendedora en Cuernavaca, Morelos.

Las Series 2 y 3 se distribuyeron a través de medios electrónicos.

¿Cómo ver la lista de premios de la Lotería Nacional 7 de julio?

La lista completa de premios, aproximaciones, centenas, terminaciones y ganadores se puede checar en el documento oficial de la Lotería Nacional del Sorteo Mayor 4019 en PDF en este enlace: www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/mayor/mayor4019.pdf

Ahí, debes buscar el número del billete que compraste. Si aparece estará acompañado con la cifra del premio en pesos, si no aparece significa que no ganaste nada. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio. También puedes comprobar directamente si tu boleto fue ganador de algún premio del sorteo de la siguiente manera:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Mayor". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 7 de julio de 2026. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

PPP