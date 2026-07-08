Temblor en México Hoy 8 de Julio 2026: Magnitud y Epicentro de Sismos este Miércoles

Esta es la magnitud y ubicación de los sismos registrados en las últimas horas en México hoy, 8 de julio de 2026

Desalojo por sismo sobre la calle de Donceles, en el Centro Histórico, CDMXDesalojo por sismo sobre la calle de Donceles, en el Centro Histórico, CDMX. Fot: Cuartoscuro | Archivo

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Mantente informado sobre los sismos en México este 8 de julio de 2026. Entérate de la magnitud y epicentro de estos eventos.

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