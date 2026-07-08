Temblor en México Hoy 8 de Julio 2026: Magnitud y Epicentro de Sismos este Miércoles

En México, todos los días se registran varios sismos, la mayoría de baja intensidad. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy, 8 de julio de 2026.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Magnitud y ubicación de sismos hoy

Durante la madrugada de hoy, el Sismológico no informó sobre sismos de magnitud superior a 4.0 en el país, los registrados en las últimas horas de ayer son:

A las 19:00 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 12 km al suroeste de Matías Romero. Oaxaca, a 97 km de profundidad.

A las 16:00 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 A 43 km al sur de Salina Cruz, Oaxaca, a 13 km de profundidad.

Con información de N+