Ingresan a Víctor 'N', Exdirector de Pemex, a Penal de Atlacholoaya en Morelos

El exfuncionario fue detenido por autoridades ministeriales en calles de la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez, en CDMX

Víctor Rodríguez Padilla PemexEl exfuncionario fue denunciado por violencia familiar contra su pareja. | Foto: Fiscalía de Morelos.

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Víctor 'N', exdirector de Pemex, detenido en CDMX por presunta violencia familiar. Enfrentará audiencia en Morelos. ¿Qué sigue para el exfuncionario?

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