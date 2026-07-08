Ingresan a Víctor 'N', Exdirector de Pemex, a Penal de Atlacholoaya en Morelos

Víctor "N", exdirector de Pemex, fue ingresado al penal de Atlacholoaya, en Morelos, la noche de este martes, horas después de que fuera detenido en la Ciudad de México por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar en agravio de su esposa.

En marzo pasado, el exfuncionario golpeó e insultó a su pareja luego de una discusión en un domicilio en Morelos. La agresión fue captada en un video que se difundió ampliamente en redes sociales. La víctima presentó la denuncia y se inició una indagatoria.

"A partir de estos hechos, la FGEM estableció la probable participación de Víctor 'N' y obtuvo una orden de aprehensión en su contra", indicó la Fiscalía capitalina.

El extitular de Petróleos Mexicanos fue arrestado en calles de la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez, alrededor de las 17:30 horas de este martes 7 de julio.

Se espera que Víctor "N" enfrente su audiencia inicial en las próximas ante un juez de control de Morelos, en la que conocerá a detalle los hechos de los que se presume responsable.

¿Quién es Víctor Rodríguez Padilla?

Víctor Rodríguez Padilla es un ingeniero y académico especializado en política energética.

Ha sido profesor e investigador de la UNAM, donde se ha enfocado en el estudio de la industria de los hidrocarburos, la electricidad y la transición energética.

Durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue director general de Pemex, cargo desde el que encabezó la estrategia de fortalecimiento de la empresa estatal y la política petrolera del gobierno federal. Se desempeñó en la petrolera estatal durante 19 meses.

A lo largo de su trayectoria ha publicado investigaciones y participado en foros especializados sobre energía, consolidándose como una de las voces más reconocidas en el análisis del sector energético en México.

ASJ