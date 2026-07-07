Presidente de Suiza Visita México para Reunirse con Sheinbaum por Temas Comerciales

La mandataria mexicana anunció el encuentro con el representante europeo a principios de mes

México SuizaFoto: SRE.

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Guy Parmelin llega a México para reunirse con Claudia Sheinbaum. La visita busca profundizar vínculos económicos en medio de tensiones con EE.UU.

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