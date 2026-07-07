Presidente de Suiza Visita México para Reunirse con Sheinbaum por Temas Comerciales

El presidente de Suiza, Guy Parmelin, llegó a México de cara a la reunión que sostendrá con la presidenta Claudia Sheinbaum, en un momento marcado por el fortalecimiento de los lazos comerciales entre México y Europa, mientras ambas partes enfrentan tensiones con Estados Unidos.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, recibió al mandatario, quien aterrizó con su delegación en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

"Esta tarde, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) dio la bienvenida a nuestro país, al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin (@ParmelinG) y a su esposa, Caroline Merotto", escribió la Cancillería mexicana en su cuenta oficial de X a las 18:36 horas del lunes 6 de julio.

📸 Esta tarde, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) dio la bienvenida a nuestro país, al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin (@ParmelinG) y a su esposa, Caroline Merotto. El mandatario suizo realiza una visita oficial a México para reunirse con la presidenta… pic.twitter.com/hXrHygd9AG — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 7, 2026

La SRE, en esa misma publicación, precisó que la visita oficial de Parmelin se realiza para reunirse con su homóloga mexicana el próximo miércoles 8 de julio, "para seguir profundizando los vínculos económicos y comerciales entre nuestras naciones".

El mensaje se da días después de que la mandataria mexicana anunció el encuentro con el representante europeo durante la conferencia mañanera del 2 de julio.

"Por eso es el acuerdo comercial con Europa, que se actualizó. Y la comunicación permanente que hay, tanto del secretario de Economía (Marcelo Ebrard), el secretario de Relaciones Exteriores (Roberto Velasco), incluso personalmente, con otros países; viene ahora el presidente de Suiza", dijo la titular del Ejecutivo.

Interés en inversiones

Ese mismo día la jefa de Estado reiteró el gran interés de diferentes gobiernos por invertir en México y destacó la comunicación con el continente asiático, especialmente con países como Japón y Corea del Sur.

"Viene en septiembre el presidente de Corea (del Sur, Lee Jae-myung) hablé con la primera ministra de Japón, (Sanae Takaichi), hay mucho interés de seguir invirtiendo en México", informó.

Durante mayo, representantes de la Unión Europea (UA), entre ellos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, encabezaron la firma del Acuerdo Global Modernizado.

El acuerdo pretende actualizar y ampliar la relación política, económica y de cooperación entre ambas partes, tras más de veinticinco años de vigencia del acuerdo original entre México y el bloque europeo.

Von der Leyen afirmó que el acuerdo firmado con México es "uno de los más ambiciosos" que el bloque europeo ha concretado, al destacar que fortalecerá la cooperación política, económica y comercial.

El vigor comercial con la UE representa un impulso para México, que enfrenta reiteradas tensiones con Estados Unidos, que rechazó, el pasado 1 de julio, renovar el acuerdo comercial de América del Norte T-MEC en su "formato actual", lo que someterá a las tres naciones a complejas revisiones anuales.

ASJ