México Prepara “Medidas Jurídicas Más Importantes” por Muertes de Migrantes en EUA

En su conferencia matutina de hoy, 8 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum señalo que prepara "medidas jurídicas más importantes" por muertes de migrantes en Estados Unidos.

Adelantó que la administración federal busca ir más allá de las gestiones diplomáticas realizadas hasta ahora y anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dará a conocer las acciones jurídicas que se implementarán.

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"Nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas y lo que planteamos en la CIDH porque no podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en EU, nuestros connacionales, estamos planteando otras medidas jurídicas, lo va a plantear la SRE", señaló.

Al ser cuestionada sobre el fallecimiento reciente de otro connacional en territorio estadounidense, Sheinbaum afirmó que el Gobierno de México trabaja en una respuesta con un mayor alcance legal.

Gobierno de México busca reforzar la protección de connacionales

Sheinbaum explicó que aunque las autoridades estadounidenses han respondido a las gestiones realizadas por México, continúan registrándose casos que preocupan al Gobierno federal.

Indicó que el fallecimiento más reciente ocurrió durante un proceso de detención migratoria, dijo que resulta grave cuando la única falta de la persona era no contar con documentos migratorios.

FBPT