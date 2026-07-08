México Prepara “Medidas Jurídicas Más Importantes” por Muertes de Migrantes en EUA

La presidenta Sheinbaum anunció medidas jurídicas contra muertes de migrantes en EUA

Claudia SheinbaumClaudia Sheinbaum, presidenta de México, en su conferencia matutina de este miércoles. Foto: Presidencia

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+