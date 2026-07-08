Roban Caja Fuerte con Miles de Pesos de Laboratorio en Monterrey

Una movilización de elementos de la Policía de Monterrey y de la Fiscalía General de Justicia se registró la mañana de este miércoles 8 de julio, luego del robo de una caja fuerte al interior de un laboratorio ubicado en la colonia María Luisa, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando presuntos delincuentes ingresaron al establecimiento y sustrajeron una caja fuerte que contenía miles de pesos en efectivo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Roban Caja Fuerte de Laboratorio en Col. María Luisa en Monterrey

El robo fue descubierto por los propios empleados del laboratorio, quienes al llegar para iniciar su jornada laboral encontraron daños en el inmueble. Tras realizar una inspección en las distintas oficinas, confirmaron que la caja fuerte de acero había sido robada junto con el dinero que resguardaba.

Empleados descubren el robo al iniciar labores

El laboratorio afectado se encuentra ubicado sobre la calle Matamoros, entre las calles Degollado y 20 de Noviembre, en la colonia María Luisa. El establecimiento está dedicado a realizar análisis relacionados con medio ambiente, salud y seguridad.

Tras el reporte realizado por los trabajadores, al sitio acudieron elementos de la Policía de Monterrey para acordonar el área, mientras agentes ministeriales y personal del Instituto de Criminalística iniciaron las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades comenzaron con la recolección de indicios dentro del inmueble y entrevistaron al personal del laboratorio con el fin de obtener información que permita establecer la forma en que ocurrió el robo y la posible ruta utilizada por los responsables para escapar.

Como parte de las investigaciones, se informó que existen cámaras de videovigilancia en el área, cuyas grabaciones podrían aportar información relevante para identificar a los responsables y conocer la mecánica del atraco. Hasta el momento, las autoridades no han informado el monto exacto del dinero robado ni han dado a conocer si existen personas detenidas por estos hechos.

La Fiscalía General de Justicia mantiene abierta la carpeta de investigación correspondiente para determinar cómo ocurrió el ingreso al inmueble y dar con el paradero de los responsables del robo de la caja fuerte.

Las autoridades continuarán con el análisis de las evidencias recabadas y de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, con el objetivo de avanzar en las investigaciónes .

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR