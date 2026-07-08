Roban Caja Fuerte con Miles de Pesos de Laboratorio en Monterrey

Un laboratorio fue víctima de un robo cuando delincuentes sustrajeron una caja fuerte que contenía miles de pesos en efectivo. El hecho fue descubierto por empleados al iniciar su jornada laboral.

Autoridades aseguraron el áreaFoto: N+

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Descubren robo en laboratorio de Monterrey: empleados hallan caja fuerte vacía al iniciar labores. Policía y Fiscalía en acción para identificar a los responsables. Detalles aquí.

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