¿Quién Es Eduardo Feinmann y Qué Dijo sobre México? Sheinbaum lo Califica como Indignante

Te decimos quién es Eduardo Feinmann y los comentarios que hizo sobre México, mismos que la presidenta Sheinbaum calificó como indignantes

El periodista argentino Eduardo FeinmannEl periodista argentino Eduardo Feinmann. Foto: Facebook @Eduardo Feinmann

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Eduardo Feinmann desata polémica con comentarios sobre México. La presidenta Sheinbaum los califica de indignantes. Descubre qué dijo el periodista argentino.

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