¿Quién Es Eduardo Feinmann y Qué Dijo sobre México? Sheinbaum lo Califica como Indignante

Este miércoles, 8 de julio de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció por los comentarios del periodista argentino Eduardo Feinmann sobre los mexicanos.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum dijo que los comentarios de Feinmann son indignantes y recordó la polémica previa del argentino. “Es una persona que inventa que el equipo ecuatoriano había recibido amenazas de algún grupo de crimen organizado para que no ganara el partido con México”.

Añadió que “habla de quién es y cómo digo: el que no quiere al pueblo de México, no le va a ir bien nunca, porque el pueblo de México es digno y miren que tenemos dignidad”.

¿Quién es Eduardo Feinmann?

Eduardo Feinmann es un periodista de 68 años, nació en Buenos Aires en 1958. También es abogado, analista político y conductor de radio y televisión en su país.

Hace unos días, Feinmann desató polémica por sus desafortunados comentarios, ya que manifestó al aire su odio por los mexicanos, luego del partido entre México y Ecuador en el Mundial 2026. “Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma".

También aseguró que “la envidia que los mexicanos le tiene a los argentino no solamente en el futbol, en todo, nos envidian, quieren ser como nosotros”.

Con información de N+