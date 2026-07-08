Alistan Renovación de Línea 3 del Metro CDMX, ¿Cuándo Empieza y Cómo Serán Obras?

Esto es lo que sabemos sobre la próxima renovación de la Línea 3 del Metro CDMX. ¿Hora de cambiar la ruta?

Las autoridades dieron a conocer detalles de la renovación de la Línea 3 del Metro CDMXFoto: N+
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