Alistan Renovación de Línea 3 del Metro CDMX, ¿Cuándo Empieza y Cómo Serán Obras?

La renovación de la Línea 3 del Metro CDMX está muy cerca, por ello, las autoridades capitalinas adelantaron parte del plan para llevar a cabo las obras para mejorar la ruta que va de Indios Verdes a Universidad; estos son los detalles.

La también conocida como línea verde, es una de las más usadas por los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México. Lo anterior, porque es clave para la movilidad de miles de personas que se desplazan entre la Ciudad de México y el Estado de México.

Sin embargo, al ser una de las más usadas, también es la que presenta más problemas. De acuerdo con un reporte proporcionado a N+ por el Sistema de Transporte Colectivo (STC), la Línea 3 del Metro CDMX es una de las que más reportes de fallas e interrupciones tuvo durante el primer semestre del año pasado.

Entre las problemáticas que más se detectaron, se encuentran las siguientes:

Cortocircuitos en el sistema eléctrico

Presencia de objetos en las vías

Fallas en el sistema de catenarias

Presencia de animales sobre las vías

Pero ojo, porque esto no es lo único que afecta esta ruta. Ya que la Línea 3, cuyo primer tramo fue inaugurado en noviembre de 1970, también presenta hundimientos y fisuras en los andenes, lo que hace urgente su intervención. ¿Entonces cómo serán los trabajos de renovación?

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¿Cuándo inicia la renovación de la Línea 3 del Metro CDMX?

Luego de entregar la conclusión de las obras de la Línea 2 del Metro CDMX, las autoridades refirieron que es momento de echar a andar el plan para darle una “manita de gato” a la Línea 3.

Esto se debe a que, durante los trabajos que se llevaron a cabo en la ruta que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, se tomaron en cuenta diversos factores, como lo es la afectación a los usuarios.

Dichos aprendizajes los han llevado a crear un plan para renovar la Línea 3, de una manera similar. Es decir, que se pueda hacer la intervención y al mismo tiempo no dejar de brindar servicio.

Aseguran que la experiencia adquirida se implementará en la renovación de la Línea 3 del Metro CDMX, por lo que se prevé que pueda llevarse a cabo en “poco tiempo y con resultados importantes”.

Sin embargo, están conscientes de que estos trabajos generarán algunas molestias, pero procurarán que sean “mínimas”.

Ahora bien, indicaron que el plan de las obras en la Línea 3 del Metro se dará a conocer muy pronto, por lo que se prevé que los trabajos comiencen después del Mundial 2026.

¿Qué cambios habrá en la Línea 3 del Metro CDMX?

Toma nota, ya que entre los trabajos que se contemplan para la renovación de la Línea 3 del Metro, se encuentra la mano de obra en infraestructura y estaciones, así como la compra de 45 trenes nuevos.

También durante las obras se realizará lo siguiente:

Rehabilitación en los sistemas eléctricos, hidráulicos y de señalización

Modernización de instalaciones fijas y elementos de accesibilidad

EPP