¿No Alcanzaste Tarjeta de Movilidad del Mundial 2026? Lanzarán Nuevo Lote; Así la Consigues

Si todavía no tienes tu Tarjeta de Movilidad Integrada del Mundial 2026 en CDMX, esta es tu oportunidad para conseguir la tuya y completar tu colección, debido a que habrá un nuevo tiraje; estos son los detalles.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), la tarjeta que permite el acceso a todos los transportes de la Red de Movilidad Integrada volverá a ponerse en venta debido al éxito que ha sido, confirmó el titular de la dependencia, Héctor Ulises García Nieto.

“Ya se agotaron, se distribuyeron en todos los organismos (...) Se van a sacar 500 mil más”, afirmó.

El funcionario explicó que el nuevo tiraje de las Tarjetas de Movilidad del Mundial 2026, de nueva cuenta, estará por tiempo limitado para todos los usuarios de transportes como Metro, Metrobús, Cablebús, RTP o Ecobici.

Por esta razón, hizo un llamado a todas las personas que quieran conseguir el recuerdo de la Copa del Mundo 2026, que estén atentas y eviten la reventa en internet.

Lo anterior, porque el costo real de la Tarjeta de Movilidad conmemorativa es de 20 pesos (15 pesos el plástico + 5 pesos de una primera recarga). No obstante, en redes sociales, coleccionistas las ofrecen hasta en 2 mil pesos.

¿Dónde venderán el nuevo tiraje de la Tarjeta de Movilidad del Mundial 2026 CDMX?

La expectativa que generó esta edición especial del Mundial 2026 de la Tarjeta de Movilidad Integrada ha provocado que las piezas se agoten en instantes. Debido a que es la tercera ocasión en que la Ciudad de México se convierte en sede de este evento, pero también por su diseño, el cual, hace un homenaje a la cultura e identidad de los capitalinos.

El ilustrador Kevin Cuevas, mejor conocido como Kev Cuev, dio vida y color al diseño de la Tarjeta de Movilidad del Mundial.

“Más allá de los estadios y los espacios deportivos, el Mundial representa una oportunidad para reconocer a la ciudad y a sus habitantes como protagonistas del acontecimiento”, explicó el artista en su sitio web.

Por eso, el eje principal del diseño es la Coatlicue, deidad mexicana de la vida y la fertilidad. También se observa a la Red de Movilidad como su falda en forma de serpientes y cada una representa un transporte.

Asimismo, destaca el Juego de Pelota y momentos clave como el Ángel de la Independencia, la Torre Latinoamericana y el Palacio de Bellas Artes.

El entorno se adorna con flores de cempasúchil y nochebuenas, acompañadas por el ajolote, un símbolo clásico de los ecosistemas de la cuenca de la CDMX. Por estas razones, es que la Tarjeta de Movilidad del Mundial 2026 se ha convertido en un artículo muy demandado por coleccionistas.

El titular de la Semovi aseguró que el nuevo tiraje se venderá en el módulo fijo que instalaron en el Casino Campo Marte. Por lo tanto, una vez que estén disponibles las 500 mil piezas, podrás adquirir la tuya en este lugar. Recuerda que el costo es de 20 pesos por cada una.

EPP