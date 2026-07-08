Ataque Armado en Morelos Deja 2 Repartidores Muertos y 3 Heridos; Iban por Motos Robadas

Un ataque armado dejó a dos repartidores de aplicación sin vida, en Tepoztlán, Morelos. Las víctimas habían acudido a recuperar unas motocicletas que fueron robadas; autoridades investigan el caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la calle Halcones de la colonia Tetenco, casi en los límites con el municipio de Jiutepec. Los servicios de emergencia fueron alertados por varias personas lesionadas por impacto de bala.

Por está razón, se movilizaron hasta el punto donde brindaron los primeros auxilios, no obstante, dos hombres fueron diagnosticados sin signos vitales. En tanto, tres personas más fueron trasladadas a hospitales, ya que presentaban lesiones de consideración.

La zona fue acordonada por las autoridades municipales y estatales, con la finalidad de que la Fiscalía de Morelos hiciera el levantamiento de indicios y datos de prueba para el esclarecimiento de los hechos.

¿Cómo ocurrió la balacera en la que murieron los repartidores?

Las investigaciones por este caso continúan; sin embargo, se sabe que la agresión armada ocurrió luego de una discusión entre un grupo de personas.

Las víctimas, quienes eran repartidores por aplicación, presuntamente acudieron al sitio luego de dar seguimiento al GPS de uno de los vehículos que les robaron.

Entonces, increparon a los sujetos con la intención de recuperar las motos, pero en ese instante, llegaron otras personas que abrieron fuego en su contra.

Hasta el momento no se han dado a conocer detenciones o más avances en las indagatorias relacionadas con el ataque armado en Tepoztlán, Morelos.

EPP