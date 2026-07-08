Ataque Armado en Morelos Deja 2 Repartidores Muertos y 3 Heridos; Iban por Motos Robadas

Los repartidores intentaron recuperar los vehículos que les fueron robados, no obstante, murieron en un ataque armado

Los repartidores fueron atacados a balazos cuando intentaron recuperar unas motos que fueron robadasFoto: Especial
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