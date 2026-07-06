Asesinan a Balazos a Exvocalista de los Nuevos Rebeldes en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos por un grupo armado cuando se encontraba en la cochera de una residencia ubicada en la privada Río Híjar, del fraccionamiento Stanza Cantabria, en el sector La Conquista, al norte de Culiacán.

El ataque ocurrió alrededor de las 21:50 horas de este domingo 5 de julio, cuando los agresores ingresaron al fraccionamiento y dispararon con armas largas contra la víctima para después darse a la fuga.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional observaron a los responsables durante la huida e iniciaron una persecución por la zona. Aunque de manera extraoficial se habló de posibles detenidos, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Identifican a exvocalista de los Nuevos Rebeldes como la victima

Posteriormente, la víctima fue identificada como José Adán, de entre 30 y 35 años de edad. En el lugar fueron asegurados varios casquillos para arma larga.

El crimen ocurrió horas después de un cateo realizado por fuerzas federales en el mismo fraccionamiento, donde recientemente también fueron asegurados artefactos explosivos y material.