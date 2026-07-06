Asesinan a Balazos a Exvocalista de los Nuevos Rebeldes en Culiacán

El exvocalista de los Nuevos Rebeldes fue asesinado a balazos por un grupo armado cuando se encontraba en la cochera de una residencia.

Asesinan a Exvocalista de los Nuevos Rebeldes en CuliacánFoto: N+

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Exvocalista de los Nuevos Rebeldes en Culiacán fue asesinado en un ataque a balazos.

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