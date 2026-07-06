La tarde del pasado domingo 5 de julio, se registró un ataque armado en calles de la colonia Infonavit I en Salamanca, Guanajuato.

Vecinos que escucharon las detonaciones fueron los encargados de llamar a la centra de emergencias 911, para reportar los hechos.

Hombres armados en una camioneta blanca fueron los presuntos responsables

Fue en la esquina de la calle Tierra y la avenida Sol, donde se registraron los hechos, siendo policías municipales los primeros en llegar al lugar.

De acuerdo a los primeros reportes, las víctimas viajaban en una camioneta blanca cuando fueron interceptadas por sujetos armados que dispararon en contra de la unidad en movimiento y posteriormente huyeron con rumbo desconocido.

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Tras el reporte realizado, elementos de seguridad pública y servicios médicos acudieron al sitio, donde confirmaron el fallecimiento de la conductora.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima

Además brindaron atención prehospitalaria a la persona herida, quien fue trasladada a un centro hospitalario. La zona quedó acordonada por autoridades municipales y estatales para preservar los indicios, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato lleva a cabo el procesamiento de la escena y las diligencias iniciales para el esclarecimiento del hecho.

Integrantes del Servicio Médico Forense se encargaron de levantar el cuerpo de la conductora y trasladarlo a sus instalaciones en Guanajuato, Capital.