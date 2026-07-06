Asesinan a Mujer y Dejan a Una Persona Herida en un Ataque Armado en Salamanca

Una mujer murió después de ser atacada a balazos en la colonia Infonavit I en Salamanca, Guanajuato, otra persona resultó herida, por lo que fue llevada al hospital.

Una mujer murió después de ser atacada a balazos en la colonia Infonavit I en Salamanca, Guanajuato, otra persona resultó herida, por lo que fue llevada al hospital.N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Violencia en Salamanca: asesinan a mujer y dejan a otra persona herida en un ataque armado. Las autoridades investigan los hechos. Infórmate aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+