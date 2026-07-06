Ricardo, Menor de 15 Años Murió a Balazos en León, Guanajuato; Esto se Sabe

A cuatro días de cumplir 16 años, Ricardo Valentín, conocido como “El Valentín”, perdió la vida tras un ataque a balazos registrado la noche del sábado 4 de julio en la colonia Obrera.

Los hechos fueron en la esquina de las calles Colombia y Mina, junto al mercado conocido como “Las Covachas”, donde otros dos jóvenes resultaron gravemente lesionados.

Las víctimas platicaban en calles de la colonia Obrera de León

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 9:30 de la noche el adolescente se encontraba platicando con sus acompañantes, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron y sin mediar palabra, dispararon en múltiples ocasiones para luego huir del lugar.

Esto provocó que comerciantes y vecinos en las inmediaciones del Mercado Revolución se refugiaran ante la ráfaga de disparos. Minutos después, habitantes de la zona encontraron a los tres jóvenes tendidos en la calle por lo que dieron aviso al número de emergencias 911.

Agentes de la Policía Municipal y Paramédicos de Bomberos León acudieron al sitio, donde brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a dos heridos a un hospital.

La madre del menor asesinado corrió a abrazarlo

Mientras que a Ricardo Valentín solo se le confirmó la falta de signos vitales; el área fue acordonada, aunque en medio del dispositivo una mujer identificada como Vero rompió el cerco para abrazar el cuerpo de su hijo.

Lo que generó momentos de tensión y la concentración de decenas de personas, en su mayoría menores de edad, que observaron la escena.

Una vez realizadas las diligencias periciales, el cuerpo del menor fue trasladado al SEMEFO a Guanajuato, Capital, para la práctica de la autopsia de ley.

Se espera que en las próximas horas las autoridades informen sobre el estado de salud de los lesionados y el posible móvil del ataque.