Ricardo, Menor de 15 Años Murió a Balazos en León, Guanajuato; Esto se Sabe

Ricardo Valentín, menor de 15 años de edad, quien estaba a 4 días de cumplir sus 16 años, fue asesinado a balazos en calles de la colonia Obrera en León.

Menor de 15 Años es Asesinado a Balazos en la Colonia Obrera en León Guanajuato Ricardo Valentín.N+

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Impactante suceso en León: Ricardo Valentín, a días de cumplir 16 años, muere a balazos. Dos jóvenes más resultan heridos. Conoce los detalles de este trágico evento.

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Ricardo Valentín de 15 Años es Asesinado en León Guanajuato