Familia que Paseaba en Parque Skate de Xonaca en Puebla Encuentra a un Hombre Muerto

La mañana de este domingo 5 de julio se registró movilización en el Bulevar Xonaca a la altura de la 20 Norte por el hallazgo de una persona sin vida en el Parque Skate Plaza de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con un informe oficial, fue una familia quien transitaba por el lugar cuando notaron la presencia de un masculino inconsciente con una lesión grave en la cabeza.

Investigan posible homicidio en Parque Skate Plaza de Xonaca en Puebla

El hombre no reaccionaba y era visible una mancha hemática, provocada por un posible golpe intencional.

Al lugar llegaron elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) quienes confirmaron que la persona presentaba una presunta lesión contundente.

Sin identificar el hombre que apareció muerto en Bulevar Xonaca

Paramédicos del Servicio de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) acudió al punto para tratar de auxiliar a la persona, pero ya había perdido la vida. Debido a la lesión, el hallazgo se investiga como un posible homicidio.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, y no hay personas detenidas relacionadas con el hallazgo de un hombre muerto en la zona de Xonaca en Puebla.

Con información de N+

JAPR