Familia que Paseaba en Parque Skate de Xonaca en Puebla Encuentra a un Hombre Muerto

Policías municipales de la capital acordonaron el hallazgo tras confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales.

Una persona presuntamente fue asesinada en Xonaca.Foto: @moviendoideas

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Impactante hallazgo en el Parque Skate de Xonaca, Puebla: una familia encuentra a un hombre muerto con una lesión en la cabeza. Autoridades investigan posible homicidio.

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