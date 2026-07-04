Pobladores Incendian Camioneta con Supuesto Ladrón en su Interior en Puebla

Una turba de personas alcanzó a los supuestos ladrones cuando iban a bordo de una camioneta en la autopista Siglo XXI y les prendieron fuego.

Seguridad en Cohuecan, Puebla.Foto: Ayuntamiento Cohuecan

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Un hombre muere quemado vivo tras ser acusado de robo en Puebla. La violencia y la justicia por mano propia no son la solución. Las autoridades ya investigan. ¿Qué medidas deberían tomarse?

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