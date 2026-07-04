Pobladores Incendian Camioneta con Supuesto Ladrón en su Interior en Puebla

Juan Felipe de 34 años de edad, murió al ser linchado por un grupo de pobladores de Cohuecan, Puebla, quienes lo señalaron junto con otro sujeto de presuntamente robar unas llantas en la comunidad.

Los supuestos delincuentes, al ser sorprendidos, se dieron a la fuga sobre la autopista Siglo XXI, pero fueron alcanzados en el kilómetro 40 donde la gente le prendió fuego a la camioneta en la que escapaban.

Juan Felipe murió al ser quemado vivo, mientras que su acompañante logró escapar del lugar. Las autoridades activaron el protocolo de rescate, sin embargo, cuando los paramédicos lograron ingresar al lugar, el hombre ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las quemaduras.

Autoridades investigan linchamiento por parte de pobladores de Cohuecan, Puebla

La Fiscalía General del Estado ya investiga los hechos como homicidio doloso, de acuerdo a las autoridades fue un grupo de al menos 60 personas quienes cerraron el paso en la Carretera Federal Atlixco-Cuautla y participaron en este hecho violento.

Además, informó que la víctima, identificada como Juan Felipe "N" de 34 años de edad, originario de San Matías Cocoyotla, San Pedro Cholula, recibió atención prehospitalaria por paramédicos; sin embargo, perdió la vida.

El Gobierno de Puebla confirmó la muerte a través de un posicionamiento y en el que expresó que es inaceptable el uso de la violencia para hacer justicia en propia mano, por lo que sentenció que no habrá impunidad.

Reportan intento de linchamiento en el Fraccionamiento Galaxia La Calera, Puebla

Vecinos del Fraccionamiento Galaxia La Calera, ubicado en la ciudad de Puebla intentaron agredir a unos supuestos ladrones e incendiaron una motocicleta.

Los hechos sucedieron, luego que uno de los habitantes solicitara ayuda porque los delincuentes se habían metido a robar en la calle León.

Los colonos unieron fuerzas y decidieron salir a cazar a los responsables; Al ubicar la casa donde se escondían decidieron entrar a la fuerza para golpearlos, los supuestos ladrones huyeron hacia la barranca al verse sorprendidos.

Enojados por lo que había pasado los afectados le prendieron fuego a una motocicleta. Cuando los cuerpos de seguridad llegaron, la situación ya se había calmado y los supuestos delincuentes no fueron detenidos. Hasta el momento, la autoridad no ha informado de los hechos.

Con información de N+

MCS