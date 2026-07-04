Lesión de Ismael Saibari: Goleador de Marruecos Queda Fuera de Octavos de Final Ante Canadá

El drama de las lesiones alcanzó la fase de eliminación directa en la Copa del Mundo. Apenas se habían disputado veinte minutos del intenso duelo de octavos de final ante Canadá cuando Ismael Saibari tuvo que abandonar el terreno de juego, encendiendo todas las alarmas en la selección de Marruecos.

El habilidoso atacante, nacido en Terrassa y figura del fútbol europeo, sintió unas severas molestias físicas tras un sprint prolongado y una fuerte pugna con un defensor canadiense. La acción ofensiva terminó siendo anulada por fuera de juego, pero el daño ya estaba hecho.

Aunque el delantero intentó continuar sobre el césped durante unos instantes para probar su resistencia, el dolor fue mayor; terminó echándose al césped y solicitó el cambio inmediato de la banca, dejando su lugar a Soufiane Rahimi.

Lesión de Ismael Saibari. Ftoo: AFP

Un duro golpe para las aspiraciones de Marruecos en el Mundial

La baja de Ismael Saibari supone un golpe devastador para el esquema táctico del combinado marroquí, que pierde a uno de sus futbolistas más determinantes y desequilibrantes en lo que va del torneo. El jugador había sido una de las grandes referencias ofensivas de los "Leones del Atlas", firmando actuaciones decisivas que confirmaban el gran momento de forma que arrastraba desde su club.

De hecho, el delantero había anotado tres goles en el torneo, convirtiéndose en una pieza totalmente decisiva para liderar la fase de grupos. Su calidad individual y peso en el vestidor tenían a Marruecos consolidado como uno de los máximos contendientes para dar la sorpresa en las rondas finales de la justa mundialista.

A la espera de un parte médico oficial, el cuerpo técnico y la afición contienen el aliento ante lo que podría ser una baja definitiva.

Con información de AFP y Reuters