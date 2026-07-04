Lesión de Ismael Saibari: Goleador de Marruecos Queda Fuera de Octavos de Final Ante Canadá

El mediocampista marroquí representa una baja sensible para su selección en un duelo clave por el pase a los cuartos de final

Lesión de Ismael Saibari. Foto: ReutersLesión de Ismael Saibari. Foto: Reuters

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¡Golpe para Marruecos! Ismael Saibari, su goleador estrella, queda fuera ante Canadá. ¿Podrá el equipo superar esta baja en su lucha por los cuartos de final?

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