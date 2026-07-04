Sheinbaum Felicita a EUA por su Independencia y Defiende el Derecho de las Naciones a Ser Libres

Durante un evento realizado en Quiroga, Michoacán, la mandataria recordó la conmemoración de los 250 años de la Independencia de Estados Unidos

Presidenta Claudia Sheinbaum hoy en Michoacán. Foto: Gobierno de MéxicoPresidenta Claudia Sheinbaum hoy en Michoacán. Foto: Gobierno de México

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En Michoacán, Sheinbaum destaca becas como justicia social, asegurando educación para todos. Descubre cómo estos apoyos cambian vidas y promueven igualdad.

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