Sheinbaum Felicita a EUA por su Independencia y Defiende el Derecho de las Naciones a Ser Libres

La presidenta Claudia Sheinbaum envió una felicitación al pueblo y al Gobierno de Estados Unidos con motivo del aniversario de su Independencia y aprovechó para destacar que todas las naciones tienen derecho a ser libres e independientes.

Durante un evento realizado en Quiroga, Michoacán, la mandataria recordó la conmemoración de los 250 años de la Independencia de Estados Unidos y expresó un mensaje de reconocimiento.

"Por cierto, hoy se celebran 250 años de la Independencia de los Estados Unidos. Le mandamos felicitaciones a su pueblo y a su gobierno, y también recordamos que todas las naciones tenemos derecho a ser libres e independientes", señaló.

Sheinbaum destaca las becas como un acto de justicia social

En el mismo acto, la presidenta reiteró que la educación debe ser un derecho garantizado para todas las personas y destacó que en Michoacán ya funciona un sistema universal de becas que beneficia a estudiantes desde primaria hasta la universidad.

Afirmó que estos apoyos permiten que niñas, niños y jóvenes continúen sus estudios sin que la falta de recursos económicos sea un impedimento.

"Una beca es mucho más que un apoyo económico: es un acto de justicia social que permite cambiar historias y garantiza que ninguna niña, ningún niño o joven tenga que abandonar sus estudios por falta de recursos", expresó.

Además, sostuvo que estos programas representan un voto de confianza para las nuevas generaciones, a quienes calificó como el presente y el futuro del país.

Encabeza entrega de Pensión Mujeres Bienestar

Como parte de su gira por Michoacán, Sheinbaum también encabezó la entrega de apoyos del programa Pensión Mujeres Bienestar, dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años.

La distribución de este apoyo comenzó en el municipio de Quiroga, donde las beneficiarias recibieron el incentivo económico como parte de la estrategia del Gobierno federal para fortalecer el bienestar de las mujeres antes de que accedan a la pensión universal para adultos mayores.

Durante su mensaje, la presidenta reiteró que su administración busca ampliar el acceso a derechos como la educación y los programas sociales para reducir las desigualdades y generar mayores oportunidades para la población.